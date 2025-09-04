O dogovorima o otvorenim pitanjima između Crne Gore i Hrvatske kako je kazao saznaje iz medija, jer kako je istakao te informacije ne dobija od Vlade, iako bi trebalo.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su Crna Gora i Hrvatska blizu dogovora o rješavanju dijela međusobnih sporova, koji bi, između ostalog, trebalo da obuhvati isplatu odštete hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u nekadašnjem logoru u Morinju, neuklanjanje spomen-ploče na mjestu tog kazamata, te promjenu imena gradskog bazena u Kotoru.

To, međutim, još jednom potvrđuje pogrešnu politiku koja je dovela i do spora sa komšijama. Bilateralni odnosi sa Hrvtskom trebaju da se vode puno odgovornije, a ne način koji je to bio do sada. Od jednog ekstrema do drugog ekstrema, od jedne političke partije ili grupacije u Vladi koja kaže nešto, do one u istoj toj Vladi koja kaže nešto potpuno suprotno", kazao je on.

Vlada Crne Gore je, kako su danas objavile Vijesti, u pregovorima pristala da logorašima iz Morinja isplati odštetu, kao i da sporna tabla ostane na mjestu logora a u okviru tog sporazuma dogovorena je i promjena imena bazena "Zoran Gopčević" u Kotoru, dok će rješavanje ostalih otvorenih pitanja biti dio političkog dogovora. Tako je odlučeno da se pitanja granice i školskog broda "Jadran" zasad ne otvaraju.

Milatović smatra da sve to dolazi na naplatu i da bi tih 15 ili 17 miliona eura "mogli smislenije da se potroše na potrebe crngorskih građana" te da će neko na taj način plaćati cijenu svojih grešaka na koje su bili jasno upozoreni u Skupštini Crne Gore.

Istakao je da će svoj doprinos dobrosusjedskim odnosima dati i u ponedjeljak, kada će zajedno sa hrvatskim kolegom Zoranom Milanovićem pratiti utakmicu fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Crne Gore.

"Čini mi se da je naš dosadašnji odnos pokazao jednu dobru namjeru sa obije strane načina na koji bi trebali da se rješavanju naši odnosi. Idem na utakmicu, idem na utakmicu upravo sa gospodinom Milanovićem i mislim da će to biti još jedan dobar gest i sa strane Zorana Milanovića i moje strane kada je unapređenja naše bilateralne saradnje i prosto jedan normalni odnos što bi trebalo da budu dvije dobrosusjetske zemlje".

Nakon sastanka sa čelnicima Opštine Milatović je danas u Bijelom Polju razgovarao sa građanima o njihovim problemima.