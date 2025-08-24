Ukrajina je zahvalna Crnoj Gori na podršci u odbrani slobode, bezbjednosti i mira u Evropi, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
On je to naveo na društvenoj mreži X, odgovarajući na pismo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića povodom Dana nezavisnosti Ukrajine.
“Zahvalni smo Crnoj Gori na podršci našem zajedničkom cilju: odbrani slobode, sigurnosti i mira u Evropi”, naveo je Zelenski, zahvaljujući Milatoviću.
Zelenski je naveo da se raduje nastavku saradnje i razvijanju prijateljskih veza dvije države.
U pismu Milatovića koje je Zelenski objavio navodi se da Crna Gora, u izazovnim vremenima s kojima se Ukrajina suočava, još jednom izražava punu solidarnost i nepokolebljivu podršku nezavisnosti i suverenitetu Ukrajine.
“Izražavamo duboko poštovanje prema hrabrosti i upornosti ukrajinskog naroda u njihovoj borbi za slobodu, demokratiju, mir i evropske vrijednosti”, naveo je Milatović.
Kako je dodao, Crna Gora će se, kroz različite mehanizme, truditi da da značajan doprinos stvaranju uslova za postizanje dugotrajnog, sveobuhvatnog i pravednog mira, kao i uspostavljanju platforme za ekonomski i društveni oporavak i obnovu Ukrajine.
“Vjerujemo u snagu i dostojanstvo Vaše nacije da istraje u odbrani svojih temeljnih vrijednosti, s nadom da će naredni period donijeti mir i napredak svim građanima Ukrajine”, kazao je Milatović.