Ukrajina je zahvalna Crnoj Gori na podršci u odbrani slobode, bezbjednosti i mira u Evropi, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

On je to naveo na društvenoj mreži X, odgovarajući na pismo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića povodom Dana nezavisnosti Ukrajine.

“Zahvalni smo Crnoj Gori na podršci našem zajedničkom cilju: odbrani slobode, sigurnosti i mira u Evropi”, naveo je Zelenski, zahvaljujući Milatoviću.

Zelenski je naveo da se raduje nastavku saradnje i razvijanju prijateljskih veza dvije države.

U pismu Milatovića koje je Zelenski objavio navodi se da Crna Gora, u izazovnim vremenima s kojima se Ukrajina suočava, još jednom izražava punu solidarnost i nepokolebljivu podršku nezavisnosti i suverenitetu Ukrajine.

“Izražavamo duboko poštovanje prema hrabrosti i upornosti ukrajinskog naroda u njihovoj borbi za slobodu, demokratiju, mir i evropske vrijednosti”, naveo je Milatović.

Kako je dodao, Crna Gora će se, kroz različite mehanizme, truditi da da značajan doprinos stvaranju uslova za postizanje dugotrajnog, sveobuhvatnog i pravednog mira, kao i uspostavljanju platforme za ekonomski i društveni oporavak i obnovu Ukrajine.

“Vjerujemo u snagu i dostojanstvo Vaše nacije da istraje u odbrani svojih temeljnih vrijednosti, s nadom da će naredni period donijeti mir i napredak svim građanima Ukrajine”, kazao je Milatović.