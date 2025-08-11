Milatović je u subotu dobio veliki broj poruka i poziva preko aplikacija WhatsApp, Vajber, Signal i drugih sa brojeva iz Srbije, nakon što je njegov broj telefona objavljen na potvrđenom nalogu na mreži X.

Kako prenose Vijesti, podgorička policija je o slučaju objavljivanja broja telefona predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na mreži X, upoznalo državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se, kako su kazali, izjasnio da se u tim radnjama ne stiču elementi krivičnog djela.

“Vijestima” su iz Uprave policije rekli i da je tužilac utvrdio da u navedenom događaju nema elemenata prekršaja.

“U vezi sa tim preduzimaju se odgovarajuće aktivnosti iz oblasti sajber bezbjednosti. Podsjećamo da predsjednik Crne Gore ima status štićene ličnosti, te mjere njegovog obezbjeđenja službenici Uprave policije preduzimaju u skladu sa zakonom”, kazali su.

Milatović je u subotu dobio veliki broj poruka i poziva preko aplikacija WhatsApp, Vajber, Signal i drugih sa brojeva iz Srbije, nakon što je njegov broj telefona objavljen na potvrđenom nalogu na mreži X .Poruke se uglavnom tiču najnovijih dešavanja u Crnoj Gori, posebno zbog njegovih stavova o postavljanju spomenika ozloglašenom četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću, kako prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama, Milatović to nije prijavio policiji, jer u porukama “nije bilo nekih naročitih prijetnji”, iako one i pozivi predstavljaju jedan vid uznemiravanja predsjednika države.

Milatovićev broj objavio je u petak veče korisnik mreže X, pod imenom Stanislav Krakov.

“Službenici Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata obavijestili su Odjeljenje bezbjednosti Podgorica o objavi korisnika pod imenom Stanislav Krakov, koji putem društvene mreže X dijeli privatni broj predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Odjeljenje bezbjednosti je, shodno svojim nadležnostima, o predmetnom događaju upoznalo državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, kazali su iz Uprave policije.

Krakov je napisao da u Crnoj Gori “opet ruše srpske spomenike, opet se hapse Srbi”.

“A kako je sve ovo pokrenuo Jakov Milatović, valjalo bi ga pitati zašto progoni Srbe bez čijih glasova ne bi bio predsjednik države”, naveo je Krakov.

Milatović je u petak pozvao da se bez odlaganja ukloni spomenik Đurišiću, uz ocjenu da podizanje spomen-obilježja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i vjersku mržnju, i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima antifašističke Crne Gore,kako prenose Vijesti.

Objava Krakova u subotu nakon 17 sati više nije bila vidljiva na mreži X.

Na objavu Krakova bilo je više komentara, u kojima je predsjednik Crne Gore nazivan i pogrdnim imenima.

U jednom od komentara navedeno je da radi po naređenjima bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

“Pa zato što mu je Milo naredio, a Milo ima svoje gazde čije direktive mora on da sprovodi. Vrlo jednostavno, i to nije nikakva tajna”, napisao je Gagi Mihailović.

“Nije problem što sklanjaju četničke spomenike, naročito onih četnika koji su sarađivali sa Njemcima i Italijanima. Problem je što ne skidaju spomenike šiptarskih balija”, naveo je Teo Mali Mare.

Statua Đurišića postavljena je u petak, otkrivena u subotu, a uklonjena istog dana u poslijepodnevnim satima. Obilježje su sklonili mještani po, kako su tvrdili, prethodnom dogovoru s policijom. Đurišićeva statua prebačena je u obližnju Crkvu Svete mati Paraskeve u Gornjem Zaostru.

Otkrivanje spomenika Pavlu Đurišiću izazvalo je burne reakcije u javnosti, a posebno nakon napada na novinarske ekipe “Vijesti” i “Pobjede”.

Zbog podizanja spomenika beranska policija uhapsila je u četvrtak Vujadina Dobrašinovića i protiv njega podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela - povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja, kako prenose Vijesti.