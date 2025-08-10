Sumirajući rezultate rada, predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović je, u razgovoru za "Dan" kazao da se nalazi na čelu lokalne uprave koja nema dugova, koja nema višak zaposlenih i koja redovno servisira sve obaveze prema potrošačkim jedinicama.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Naglasio je da to nije lako ostvariti, ali da je cilj da budu odgovorna, poštena i posvećena vlast koja, kako je naveo, teži ka izvrsnosti, piše Dan.

" U poslednjih 12 godina od kako je Petnjici povraćen status opštine radili smo predano i odgovorno. Uspjeli smo, i to sa zadovoljstvom ističem, da u prethodnom periodu nastavimo da održimo kontinuitet u našoj fiskalnoj odgovornosti i disciplini. Potvrda ovome je pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije. Uz to, važno je podsjetiti da, kao odgovorna vlast radimo na razvoju infrastrukture, ekonomije, sporta, kulture, obrazovanja i svih drugih važnih djelatnosti " istakao je Agović.

Navodi da se puna pažnja posvećuje funkcionisanju svih opštinskih službi.

" Pored toga što unapređujemo infrastrukturu, pružamo podršku Centru za kulturu, koji izuzetno afirmativno radi na unapređenju i njegovanju kulturnih sadržaja. Snažna smo podrška našem Komunalnom preduzeću, koje iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. I turistička organizacija ima našu podršku za rad na afirmaciji turističih potencijala. Kadrovsko snaženje Službe zaštite, kao i nabavka opreme i mehanizacije kroz donatorstvo, znači pružanje boljih usluga našim sugrađanima, pa ćemo tako i nastaviti " naveo je Agović.

Izvor: Printscreen RTCG

Posebnu zahvalnost uputio je petnjičkoj dijaspori koja je području Bihora pružala značajnu pomoć.

" Podsjetiću vas da smo zajedničkim sredstvima, opština Petnjica, opština Rumelanž iz Luksemburga i Eko fond, obezbijedili sredstva za nabavku kombinovane mašine za potrebe komunalnog preduzeća, dok je Ministarstvo poljoprivrede doniralo snjegočistač. Zahvaljujući našoj vrijednoj i veoma aktivnoj dijaspori, Udruženje "Luksemburg – Crna Gora", doniralo je Opštini dva kombi vozila. Posebno smo zahvalni našoj dijaspori koja pruža podršku ne samo Opštini kao instituciji, već i građanima, učenicima, studentima i pojedincima " kazao je Agović.

Šire prijateljstva i saradnju

Agović je kazao da odgovorni u lokalnoj upravi nastoje da uspostave dobru saradnju sa nadležnim institucijama, ali i sa vjerskim zajednicama i ljudima dobre volje sa svih meridijana, prenosi Dan.

" Ne zaboravljamo ni socijalno ugroženu kategoriju stanovništva, niti vjerske zajednice, jednako, kako islamsku, tako i pravoslavnu. Izdavajamo budžetska sredstva za potrebe njihovog rada, što ćemo činiti i ubuduće, a kroz tekući budžet izdvojili smo 50.000 eura za ove namjene. Opština želi prijateljstvo i saradnju sa svim državnim organima, opštinama, međunarodnim organizacijama, Zajednicom opština. Ističem da smo ostvarili pobratimstvo sa opštinom Dezhou iz daleke Kine, iz Šandong provincije, što najbolje govori da naša opština želi nova prijateljstva i saradnju " naglasio je Agović.

Istakao je da je dobro što su ljudi iz inostranstva počeli da ulažu svoj kapital za razvoj biznisa u Petnjici.

" Ove godine posebno smo ponosni na činjenicu da je jedan mlad i obrazovan čovjek, Adis Ramdedović, odlučio da svom zavičaju pomogne na najbolji način, izgradnjom fabrike opreme za generatore u kojoj će biti nova radna mjesta za ljude iz ovog kraja. A to znači biće života i opstanka. Vjerujem da će ovo biti podstrek za nove investicije ovakvog tipa. One su nam najvažnije, ali i one koje očekujemo, i koje je dužna država Crna Gora da realizuje " ukazao je Agović.

Podsjetio je da je u ovoj godini na području Petnjice asfaltirano blizu pet kilometara puteva, uz ulaganja od oko 400.000 eura, te da će ovih dana početi radovi na rekonstrukciji puta Petnjica -Bioča, čija vrijednost iznosi 11, 7 miliona eura. Dodao je da se će se raditi i kolektor vrijedan 6, 7 miliona eura.