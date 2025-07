Do 25. jula trebalo bi da bude završeno satelistko snimanje teritorije Crne Gore koje će pomoći automatskom detektovanju nelegalne gradnje, kazao je u intervjuu TVCG ministar prostornog planiranja i državne imovine Slaven Radunović.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Nada se i usvajanju novog zakona o legalizaciji bespravnih objekata čime će, kaže, biti zaokruženi mehanizmi kojima će država ubuduće moći da stane na kraj nelegalnoj gradnji, kako prenosi RTCG.

“Svaki objekat koji je u Crnoj Gori izgrađen bespravno, a koji ne ugrožava javni interes, biće legalizovan u skladu sa ovim zakonom, ukoliko je izgrađen do momenta kada se obavi satelitsko snimanje Crne Gore”, rekao je Radunović.

Kako je objasnio, moći će da se izabere ona opcija koja više odgovara.

“Ukoliko smatra da mu više odgovara da se legalizacija izvrši po zakonu koji je bio na snazi u momentu kada je on predao zahtjev za legalizaciju, moći će da se nastavi tim pravcem. Ukoliko smatra da mu je bolje po novom zakonu, onda će moći po novom zakonu. Naravno, ako je u međuvremenu bilo nekih plaćanja, oni će biti obračunati u oba slučaja”, kaže ministar.

Što se tiče novina u zakonu, dodaje, prva je kategorija ljudi koji rješavaju svoje osnovno pitanje stanovanja, to su kuće i objekti do 200 kvadrata, kako prenosi RTCG.

“Zatim objekti će biti od 200 do 500 kvadrata i objekti preko 500 kvadrata. Naravno, neće biti isti aršini za sve, jer privredni objekti koji služe za stvaranje novog prihoda neće biti posmatrani na isti način kao ovi gdje ljudi, recimo, nemaju mogućnosti da plate usluge komunalne koje će morati da izmire, kao i svi ostali građani, odjednom. Već će im se omogućiti da plaćaju u ratama do nivoa da se ide možda i do 30 godina za one koji su baš u stanju neke socijalne potrebe ili slično. S tim što iznos koji će da se plaća zavisi od opštine do opštine po cijenama komunalnih usluga u konkretnim opštinama”, kaže Radunović.

Kako dodaje, svi objekti koji su izgrađeni nelegalno do momenta satelitskog snimanja biće legalizovani, osim u slučaju da su u suprotnosti sa javnim interesom, kako prenosi RTCG.

“Znači da se nalaze na dijelu gdje je planiran put, dalekovod ili nešto slično. Mnogo će da znači ovaj snimak iz prostog razloga što uz njega ide i paket softverski koji će da upoređivanjem budućih snimaka sa ovim nultim, omogući detektovanje svih objekata koji su izgrađeni u međuvremenu”, ukazao je on.

Prema riječima Radunovića, svaki će inspektor moći, bez ikakvih obilazaka gradova ili prijavljivanjem od strane građana da sazna iz tog momenta gde je nelegalna gradnja i onda će se pristupiti rušenju.

“Znači, jednostavno to treba da znaju građani Crne Gore, dosta je bilo tolerancije na nelegalnu gradnju, sve će da bude omogućeno da se legalizuje, ali dalja nelegalna gradnja apsolutno neće biti prihvatljiva ni u jednom procentu”, zaključio je Radunović.