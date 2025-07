"Odbijanjem zakona 2023. godine odradili su veliki posao za mafiju“, rekao je Abazović u autorskom podkastu „Petak s Dritanom“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik GP URA Dritan Abazović rekao je da je Crna Gora izgubila dvije do tri godine jer dio sadašnje vlasti nije htio da stavi na dnevni red ‘antimafija’ zakon koji je pripremila prethodna 43. Vlada, a koji predstavlja najbolji način da se država suprotstavi organizovanom kriminalu i onima koji su imovinu stekli pod sumnjivim okolnostima ili nezakonito.

„Antimafija zakon je najbolji mehanizam za slabljenje mafije. Oduzimanje nelegalno stečene imovine i slabljenje finansijske moći najveći je udarac koji možete da zadate nekom kartelu ili organizovanoj kriminalnoj grupi. Ovo napominjem jer je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost saopšteno da treba da se uradi veting i da se u oktobru dođe do neke verzije antimafija zakona. Taj zakon je spreman još od 2023. godine. Ljudi koji ga sada predlažu isti taj zakon su nekoliko puta odbili da uvrste u dnevni red Skupštine. Najveće licemjerstvo je sada, počev od Spajića pa nadalje, kad kažu da ga treba donijeti. Odbijanjem zakona 2023. godine odradili su veliki posao za mafiju“, rekao je Abazović u autorskom podkastu „Petak s Dritanom“.

Dodao je da je o ovoj temi govorio i u SAD-u, na konferenciji na koju ga je pozvala nova administracija.

Abazović je rekao da podržava donošenje zakona o oduzimanju imovine, ali da je izgubljeno dragocjeno vrijeme, jer su kriminalci, nakon što je njegova Vlada bila istrajna po ovom pitanju, počeli da prodaju imovinu ili da je prepisuju na druge osobe.

„Do jeseni, dok ga pripremimo, oni će imati vremena da sakriju svoju imovinu. Čak i da ga usvojimo do kraja godine ili u oktobru, dok krene implementacija, već smo izgubili tri godine. Antimafija zakon je pripremila URA i 43. Vlada. Suština je da se u građanskom postupku oduzima imovina, dok krivični ide svojim tokom. Ako je neko optužen za teško krivično djelo, to dokazuje u krivičnom postupku, dok se u građanskom sve odvija brzo – pred sudom kažete kako ste stekli imovinu, a ako to ne možete da dokažete, ona postaje vlasništvo države“, podsjetio je on na tadašnji predlog zakona koji aktuelna Vlada nije preuzela.

Abazović je najavio da će poslanički klub njegove partije ponovo predložiti tu verziju zakona u Skupštini Crne Gore.

Komentarišući najavu Vijeća za nacionalnu bezbjednost da treba sprovesti veting u pravosuđu, kazao je da nije protiv toga, ali da su potrebne hitne mjere jer se „ljudi ubijaju na ulicama“.

„U 2023. godini nije bilo nijednog kriminalnog ubistva, u 2004. osam ili devet, a za šest mjeseci ove godine već pet. Vratila se atmosfera kao kad je bio DPS i to je suština. Došla je njihova vlada, njihova priča, i dešavaju nam se stvari na ulici jer se vratio kriminal – kroz ljude koji su u sektoru bezbjednosti i generalno u Vladi“, rekao je lider GP URA, podsjećajući na izjavu Zorana Lazovića pred Osnovnim sudom u Ulcinju da želi da spriječi izbor 44. Vlade.

Abazović se osvrnuo i na najavu ministra prostornog planiranja Slavena Radunovića da možda treba preispitati da li Kotor treba da ostane pod zaštitom UNESCO-a.

„Kad god čovjek pomisli da ne postoji veća banalnost ili glupost koju ova Vlada može da izmisli – oni nadmaše sami sebe. U svijetu se ljudi ubiše da određene lokalitete stave na listu. San Ulcinjana je da se Stari grad nađe pod zaštitom UNESCO-a. Mnogi u svijetu, u Italiji, bore se da uđu na listu, a kod nas se nađe čovjek u Spajićevoj Vladi koji kaže da možda ne trebamo. Ovo je antivrijednosni koncept, nešto što nikada niste čuli“, rekao je Abazović.

Istakao je da status UNESCO-a Kotoru daje posebnu vrijednost i kvalifikuje ga da bude „crnogorski Dubrovnik“.

„Ko su ovi ljudi? To je pitanje na koje se neće dati odgovor dok ova Vlada ne padne. Je li realno da je ovo snašlo Crnu Goru? Ovo nije samo grupa smotanih ljudi koja se okupila da upravlja državom – ovdje postoje vrlo opasne namjere. Otvoriti priču o tome da ne budemo dio UNESCO-a je ravno, pa možda i gore, nego da ne budemo dio EU. Toliko stvari i nebuloza se može čuti od ovih ljudi, ali ova je u top 3“, dodao je i ponovio da su pozivi na ostavku uzaludni, jer ostavke podnose samo oni koji imaju savjest i moral.

U jeku veoma loše turističke sezone, osvrnuo se i na činjenicu da je „Sveti Stefan pod katancem“.

„Ne postoji čovjek u Crnoj Gori, pa i najnesposobniji, koji ne bi znao da napravi biznis sa Svetim Stefanom. To je unikat, razglednica Crne Gore“, rekao je.

Abazović je podsjetio da aktuelni zakupac „Aman Resort“ ne plaća rentu i da je najpoznatiji crnogorski brend zatvoren. Tokom mandata njegove Vlade, otvorena je Vila Miločer, a bio je na pragu dogovor oko otvaranja „Svetog Stefana“.

„Mi kad smo bili na vlasti, uspjeli smo da imamo dogovor oko otvaranja. Vila Miločer je otvorena, imali smo plan koji je trebalo da se realizuje. Onda se promijenila vlast“, kazao je.

Pozvao je na oprez kada strani investitori govore o čudima koja će napraviti u Crnoj Gori, navodeći da „Sveti Stefan nije Bali, nije Indonezija, ni Kostarika“, te da poštuje činjenicu da je Aman kvalitetan svjetski brend, ali da taj recept nije za Crnu Goru – gdje ljudi dolaze da se odmore u miru, uz more i vino.

Pozvao je Vladu da skupi hrabrost, raskine ugovor i vrati „Sveti Stefan“ državi, nazivajući ga „evropskim unikatom“.

„Mi smo vratili trajekte, Željezaru… vratite Sveti Stefan“, zaključio je.