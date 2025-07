Kako je naveo, svaki građanin po zakonu ima pravo na advokata, a svaki advokat ima pravo da radi svoj posao po zakonu, bez straha i bez etiketa.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

U Crnoj Gori koju gradimo, pravda više neće biti u rukama političkih stranaka, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na društvenoj mreži X.

“Kada pravnik u Vladi targetira advokata samo zato što je radio svoj posao, vidimo istu političku hajku iz prošlosti. A mislili smo da smo s tim završili”, naveo je Milatović komentarišući navode potpredsjednik Vlade Moma Koprivice da je za sudiju Ustavnog suda predložio advokaticu Bemax-a.

“To je osnova svakog demokratskog društva. Ustavni sud je čuvar ustavnosti Crne Gore, a ne čuvar interesa političkih stranaka. Već godinu dana Skupština produbljuje ustavnu krizu. To nije samo ustavna kriza, to je udar na ustavni poredak. To su jasno rekli i Evropska i Venecijanska komisija”, istakao je Milatović.

Poručio je da Ustavni sud neće biti ni partijski ni privatni.

“Imaćemo Ustavni sud svih građana Crne Gore”, zaključio je Milatović.