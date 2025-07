Milatović je, u razgovoru sa novinarima u Vili Gorica, najavio da će njegov kabinet taj predlog danas ili sjutra dostaviti skupštinskom Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Kabinet predsjednika države Jakova Milatovića pripremio je predlog sveobuhvatne izborne reforme, kojim je predviđeno omogućavanje nezavisnim kandidatima da učestvuju na izborima, uvođenje otvorenih lista i postizanje pune rodne ravnopravnosti u parlamentu.

On je rekao da je jedna od ključnih promjena koje je predložio u vezi sa izbornom reformom omogućavanje nezavisnim kandidatima da učestvuju na izborima.

„To je pravo da svi budemo birani iako nijesmo članovi partija, a to do sada nije bilo moguće i do sada, da bi neko bio biran, mora da bude dio političke organizacije“, pojasnio je Milatović.

Kako je naveo, prvi put će svako imati pravo koje je Ustavom zagarantovano, ne samo da bira, nego da bude i biran, i to ne pod stranačkim potkroviteljstvom, nego imenom i prezimenom.

„To je godinama preporuka relevantnih međunarodnih organizacija i mislim da je ovo važan i neophodan korak ka unapređenju izbornog sistema“, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, tako se povećava demokratski kapacitet društva, jer će u parlament moći da uđu ljudi koji ne žele samo da služe partijama, nego građanima, đto do sada nije bio slučaj.

„Za kandidaturu smatramo da je neophodan određeni broj potpisa i pretpostavili smo da je dovoljno hiljadu potpisa, što je otprilike 0,2 odsto biračkog tijela. Mislili smo da je to dovoljan broj da se pokaže ozbiljnost“, rekao je Milatović.

On je objasnio da je izmjenama predviđeno da nezavisni kandidat mandat dobija onda kada dobije onoliko glasova koliko je potrebno za jedno poslaničko mjesto, a to zavisi od izbora do izbora.

„Na izborima 2023. godine glasalo je oko 300 hiljada građana, a kada to podijelite na 81 poslaničko mjesto, znači da je potrebno 3.700 glasova za mandat. Na izborima 2020. godine glasalo je 400 hiljada građana, pa na tim izborima je poslanički mandat bio skoro pet hiljada glasova“, kazao je Milatović.

On je rekao da je prva ključna promjena uvođenje mogućnosti da nezavisni kandidati imaju Ustavom zagarantovano pravo da učestvuju na izborima i budu birani.

Milatović je naveo da je druga ključna promjena da se konačno dođe u situaciju da Crna Gora ima otvorene izborne liste, što znači da građani dobijaju pravo da odlučuju i o kandidatima u okviru neke partije.

„Ovaj zakon ukida praksu da građani zaokružuju partije i da, pored toga, imaju pravo da biraju do deset kandidata u okviru izborne liste koju žele da glasaju“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, ukoliko građani ne žele da glasaju za partiju, ali žele da daju glas nekom kandidatu, i tada se njihov glas vrednuje.

„Suštinski se glas vezuje za pojedinca, a ne za partije“, naglasio je Milatović.

On je naveo da birač ne mora da prihvati redosljed koji je nametnula partijska centrala, pa prvi put znači da građani, a ne partijske centrale, odlučuju ko ulazi u Skupštinu.

„Unutar liste se mandati dijele prema broju glasova koje su dobili poslanici i tako građani mogu nekoga ko je od partijske centrale stavljen na 70. mjesto da podignu na drugo i da mu daju mandat“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, na taj način se postiže da su poslanici odgovorni prema građanima, a ne prema partijama.

Milatović je ocijenio da se na taj način postiže dodatna politička odgovornost i da se time otvara novo poglavlje političke kulture odgovornosti u Skupštini.

„Smatram da su otvorene liste neophodan demokratski iskorak koji vraća politiku među građane Crne Gore, gdje joj je i mjesto“, naglasio je Milatović.

On smatra da bi to bio kraj, kako je naveo, beskonačnih partijskih igara, gdje partijski šef ima određene miljenike i nema političke odgovornosti između poslanika i građana.

Milatović je rekao da je treća ključna promjena koju predlaže uvođenje stvarne rodne ravnopravnosti u parlament.

„Ako u Crnoj Gori živi 50 odsto žena, 50 odsto žena treba da bude u Skupštini. Mislim da u svakoj političkoj opciji postoji 40 izuzetno sposobnih žena koje treba da sjede u Skupštini i da se tako uspostavi potpuno rodna ravnopravnost“, dodao je Milatović.

On je objasnio da promjena porazumijeva sistem naizmjeničnog redosljeda na listama – jedan muškarac – jedna žena.

„To je neophodno za svaku listu. Tako se postiže puna rodna ravnopravnost. Mislim da je jedino normalno i prihvatljivo stanje pune rodne ravnopravnosti, jer je ona temelj Crne Gore“, naveo je Milatović.

On je kazao da će sa predlozima koje je danas predstavio ići do kraja, dok god bude politički aktivan.

„Ovo će da bude moja zvijezda vodilja kada je u pitanju izborni proces, jer sam duboko uvjeren da je ovo jedini ispravan put koji građani žele“, kazao je Milatović.

Upitan očekuje li podršku poslanika na Odboru za izboru reformu i u Skupštini za predložene izmjene, Milatović je rekao da će, nakon što predlog upute Odboru, pozvati na sastanak predstavnike svih poslaničkih klubova koji su u tom skupštinskom tijelu.

On je naglasio da će, i ukoliko poslanici budu protiv predloženih izmjena, te promjene doći „kad tad“.

„Ovo je jedna od onih stvari koju ne možete da izbjegnete, ovo nam je sudbina i ona nas čeka“, kazao je Milatović.

On je naveo da je stekao utisak da se cijela reforma trenutno svela na povećanje izdvajanja za partije.

Milatović je podsjetio da se spominje objedinjavanje lokalnih izbora oko čega se svi u Crnoj Gori slažu, navodeći da je važno da se do tog cilja dođe u skladu sa Ustavom i zakonom.

On je kazao da vjeruje da će predlog koji će poslati Odboru poslužiti tom skupštinskom tijelu u pisanju dokumenta koji će predstaviti plenumu i javnosti.

„Ovo je važna stvar koja se ne smije donijeti u roku od 24 sata. Treba da postoji javna rasprava, da konsultujemo Evropsku i Venecijansku komisiju. Kada se ispoštuje taj proces, mislim da bi trebalo da dobijemo dokuemnt koji će značiti unapređenje ovoga što trenutno imamo“, rekao je Milatović.