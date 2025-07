Građani Crne Gore i građani Budve nisu naivni, oni znaju da svađa u Budvi nema nikakve veze sa Andrijom Mandićem, poručio je predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Svi u Budvi znaju da se tu radi o ličnim stvarima i ličnim razmjericama. Prvo osuđujem, da ne bi bilo nikakve zabune, svaku upotrebu sile, i silom u Crnoj Gori se ne može riješiti ništa. Zakoni moraju biti iznad svih. U ovoj novoj Crnoj Gori koja se uspostavlja od 2020. zakoni moraju da važe podjednako za svakog građanina, tako da bilo kakva upotreba sile ne može biti ohrabrena niti podržana od bilo koga“, kazao je Mandić za TV Prva.

Dodao je da što se tiče same svađe u Budvi, da postoje valjda neki video zapisi koji bi omogućili da se vidi šta je bilo i da to treba da bude javno.

„Postoje tamo različite teme, to su ljudi koji se znaju iz Budve. Nisam ja blizak sa nekim iz Budve iz tog miljea da bih mogao da utičem na bilo šta, a ponajmanje da neko nekoga napada i bije. Ali tu očigledno postoje neka obećanja, neke razmjerice, neki istorijat svega toga“, dodao je Mandić.

Naglasio je da je uvjeren da, ako policija i tužilaštvo budu kvalitetno radili svoj posao, očekujemo da obavijeste javnost da saznamo sve vezano za taj slučaj i da ako postoji video nadzor, treba da budemo upoznati sa svim što se dešavalo, jer se sve tu može vidjeti i sve se može rekonstruisati.

„Ali ova kampanja koja se vodi da bi se meni nanijela šteta – kako ja navodno organizujem batinaše koji treba da napadnu jednog predsjednika Opštine, to nema nikakve veze sa mnom i kažem to zna čitava Crna Gora. To što neko ima politiku da je iznevjerio svoje glasače, da je kršio zakon, protjerujući nekadašnju legitimnu potpredsjednicu Opštine, ne dozvoljavajući danas da čak jedan odbornik uđe u Skupštinu Opštine Budva, da koristi mandat koji mu je narod dao, to su stvari koje vas baš ne postavljaju u poziciju zaštitnika zakona i nekoga ko poštuje zakon”, naveo je Mandić.

Kako dodaje, “svi znamo šta je bilo, svi znamo ko je izdao biračku volju građana Budve, svi znamo ko je vratio DPS na vlast u Budvi i od tog tereta se u političkom smislu niko ne može oporaviti i sada se predstaviti kao da je sada sišao sa freske“.