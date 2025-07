Predsjednik države Jakov Milatović kazao je danas da niko u Crnoj Gori ne postavlja pitanje domaćinskog upravljanja javnim dobrima i da je sporedna tema hoće li to biti sa centralnog ili lokalnog nivoa.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Komentarišući inicijativu predstavnika primorskih opština, a potom i sjevernih, koji se zalažu za decentralizaciju, da opštine upravljaju obalom, šumama i drugim resursima, Milatović je rekao da nije suštinsko pitanje u Crnoj Gori – da li će javnim dobrima upravljati centralna ili lokalna vlast već kako se upravlja javnim dobrima, prenose Vijesti.

"Ako ćemo da zamijenimo partijska namještenja koja dolaze sa centralne vlasti partijskim namještenjima koja dolaze sa lokalne vlasti, ništa nismo uradili. Ali niko u Crnoj Gori ne postavlja pitanje domaćinskog upravljanja javnim dobrima. To je suštinsko pitanje. Svaki korak koji će dovesti do toga da se javnom imovinom, javnim dobrima i preduzećima upravlja domaćinski, u interesu građana Crne Gore – ja pozdravljam. Ali ne želim da budem dio i da komentarišem ovu temu ukoliko se radi samo o tome da se partijska namještenja sa centralnog nivoa zamijene partijskim sa lokalnog nivoa. Jer mislim da se time ništa neće uraditi, samo će se zamijeniti jedna stvar vrlo sličnom", kazao je Milatović nakon konferencije "Moć odlučivanja bez rodne ravnoteže", koju je organizovala Građanska alijansa.

Kazao je da se ovdje politika vrlo često svodi na to da građani prenesu svoj suverenitet na njihove predstavnike – da li u lokalnom, da li u državnom parlamentu, a oni onda vrlo malo rade za građane koji su ih birali.

"Želim da se vrati suština priče, a to je da se javnim dobrima upravlja konačno domaćinski, i u korist građana Crne Gore. I ja želim o tome da pričamo. Hoće li se to uraditi na način što će se upravljati sa centralnog ili sa lokalnog nivoa – mislim da je to sporedna tema", kazao je Milatović.

Funkcioneri Nove srpske demokratije (NSD), koji obavljaju značajne državne i opštinske funkcije, posljednjih dana promovišu ideju da sjeverne opštine preuzmu od države upravljanje svojim prirodnim i ekonomskim resursima, a kao odgovor na zahtjeve čelnika primorskih lokalnih uprava da oni odlučuju o obali, umjesto Morskog dobra, prenose Vijesti.