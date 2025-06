Dok je Rašović bio za govornicom Radonjić je prišao i tada je došlo do incidenta.

Tokom skupštinske rasprave u parlamentu Zete došlo je do incidenta između odbornika opozicionog DPS-a Dušana Radonjića i odbornika koalicije “Za budućnost Zete” Veska Rašovića zbog čega je sjednica bila prekinuta, prenosi Dan.

Data je pauza, sjednica je potom nastavljena, ali bez odbornika DPS-a.

Vesko Rašović je potvrdio da je došlo do verbalnog incidenta, a da su ostali odbornici spriječili fizički kontakt između njega i odbornika Radonjića.

“Polemiku smo vodili tokom prve tačke dnevnog reda, izvještaj o radu predsjednika Opštine, a potom nastavili. To što je on izgovarao, po mom sudu, je prešlo granice kritike, i reagovao sam sa mjesta. Priznajem da sam neprimjereno dobacio što je Radonjiću vjerovatno bio povod da me gađa flašom. Kolege su reagovale i spriječile da dođe do nekog kontakta. Ja ne vidim razlog da se sjednica ne nastavi i da se svi vratimo svom poslu. Ovo je demokratija i žar rasprave”, kazao je Rašović.