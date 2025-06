Taj predlog je usvojen sa osam glasova "za".

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Skupštinski Ustavni odbor konstatovao je na današnjoj sjednici da je sudija Ustavnog suda (US) Budimir Šćepanović stekao uslov za penziju.

Taj predlog je usvojen sa osam glasova "za".





Čarapić: Primorani smo da "stružemo" sudije iz fotelja

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da ne postoji redovna procedura smjene sudija, te da se i dalje ne zna po kom zakonu se konstatuje da je neki sudija Ustavnog suda stekao uslov za penziju, prenose Vijesti.

Aleksandra Vuković Kuč iz Demokratske partije socijalista (DPS) je ocijenila da se "sada čuje sve ono što je trebalo da se čuje i u decembru", aludirajući na sporenje oko penzionsianja sutkinje Dragane Đuranović.

"Bilo bi odgovorno da se danas izvine političari, a naročito pravnici u ovom odboru koji su u medijima branili postupak Ustavnog odbora što su izazvali jednu od najdubljih parlamentarnih kriza i zbog koje Skupština nije funkcioisala. Vi ste opoziciju nazvali antievorospkom i destruktivnom. To je bila građanska i evropska opozicija koja je htjela da Vas dozove pameti", istakla je.

Ona je pozvala da se još jednom pročita non-pejper Evropske komisije.

Čarapić je ukazao da neki misle da sudiji Šćepanoviću ističe mandat po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, a drugi po Zakonu o radu.

"Ovakva pravna nesigurnost dovodi do toga da nemamo redovnu proceduru smjene sudija. Mi ne penzionišemo sudije, već smo primorani da ih 'stružemo' sa fotelja. Jer u šta se pretvorilo postupanje sudija US. Mi smo unazad imali neregularna penzionisanja. Šćepanoviću je trebalo da prestane mandat 2024. godine kada je stekao uslove za starosnu penziju, ali samo zato što on i neke druge sudije, vodeći se sopstvenim interesima, nisu htjeli da prihvate ono što piše u Ustavu", poručio je.

Čarapić je istakao da nijedan pravnik ne treba da se ugleda na Šćepanovića, Desanku Lopičić, Milorada Gogića...

On je ocijenio da su određeni kompromisi usporili evropski put nakon dobijanja IBAR-a.

Vuković Kuč je odgovorila da je za evropski put odgovorna prije svega vlast, a da prvi put imaju evropsku opoziciju.





Vuković Kuč: Sve sudije da idu u penziju po istom zakonu

Čarapić je kazao da je nužno pronaći jedno rješenje po kom će se konstatovati kraj mandata svim sudijama po osnovu sticanja uslova za penziju.

Predsjedavajuća Jelena Božović (Nova srpska demokratija - NSD) kazala je da će mišljenje Venecijanske komisije o slučau sutkinje Đuranović stići u naredna tri-četiri dana, a da nema potrebe za izvinjavanjem, te da su pravnici koji su zastupali stavove opozciije bili u manjini.

Vuković Kuč je ocijenila da bi sve sudije trebalo da idu u penziju po istom zakonu, te da je sporno što jednu idu po jednom, a drugi po drugom, te da odbor ne može preuzeti ulogu Skupštine.

Božović je odgovorila da je problematično što ne postoji jedinstven stav na odboru, ali da određene sudije zloupotrebljavaju svoju funkciju.

"Pozivate se na to da ste evropska stranka, a ostaće upamćena dimna bomba aktivirana na sjednici. Smatram da je to neprimjereno da se dešava u Skupštini, na odboru: Naravno, kad govorite o tvrdoglavosti - upravo je ova parlamentarna većina spriječila dalji bojkot Skupštine time što smo prihvatili da se pitanja upute Venecijanskoj komisiji i vi ste se vratili u parlament, a vi kada je opozicija bojkotovala parlanment tri-četiri godine niste uradili ništa da se vrati", kazala je.

Vuković Kuč je odgovorila da su oni imali "antievropsku i anti-NATO" opoziciju koja nije htjela da se vrati, jer bi doprinijela integracijama.

"Vi ste, gospođo Božović, između ostalih i mene tužili za ono što smatrate da je krivično djelo", istakla je, dodavši da nikad ne bi povrijedila integritet druge poslanice.





Adžić: Odbor dužan da poštuje obavještenje sa sjednice Ustavnog suda

Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić kazao je da je odbor dužan da poštuje "ono što je sjednica US i obavještenje koje dobija sa te sjednice".

On je dodao da ne očekuje da Božović poštuje Ustav, te da je agenda njene koalicije "da zaustavi evropske integracije".

Adžić se osvrnuo i na situaciju oko davanja aerodroma u koncesiju, za koju je kazao da "lideri parlamentarne većine koji nemaju veze sa izvršnom vlasti odlučuju o tome".

Božović je odgovorila, kazavši poslaniku GP URA da je njegova partija napravila savez sa Demokratskim frontom nakon izbora 2020. godine, a da je njihov "sunovrat" krenuo nakon saradnje sa DPS-om, pišu Vijesti.

Adžić je odgovorio da ne želi da se aktuelna vlast okonča prije 2027. godine, jer želi da građani vide sve posljedice.

"U periodu kada je Crna Gora morala da doživi promjene nakon 30 godina vladavine DPS-a, mi smo, iako smo imali četiri poslanika, uspjeli da zaustavimo DF da pokrije najznačajnije funkcije u državi i u trenutku kad je kod građana postojala velika želja za osvetom i ponižavanjem institucija, pogotovo onih građana koji vas podržavaju", poručio je, dodavši da je svaki funkcioner DF-a ostao na poziciji nakon formiranja prethodne Vlade, koju je manjinski podržao DPS.

Poslanik DPS-a Elvir Zvrko je ocijenio da Ustavni odbor ima samo nadležnost da predloži Skupštini pet sudija, ali ne i da ocjenjuje da li je nekome istekao mandat.

Predstavnik PES-a Darko Dragović je istakao da ne zna pravnika koji smatra da se u penziju ide po Zakonu o radu, već da taj akt "propisuje prestanak radnog odnosa po sili zakona".

On je dodao da je protiv konstatovanja kraja mandata, ako to dovodi do blokade US, ali da je na prvoj sljedećoj sjednici, nakon one za koju opozicija navodi da je sporna, raspisan poziv za popunu mjesta Đuranović.

Zvrko je istakao da je vladajuća većina u jednom slučaju primjenjivala Zakon o radu, a u drugom Zakon o PIO, ali da je sorno to što je odbor preuzeo nadležnosti na koje nema pravo.

Dragović je kazao da je pogrešno što je sudiji Miloradu Gogiću po Zakonu o radu, ali je u tom momentu taj zakon imao istu starosnu granicu kao i Zakon o PIO.