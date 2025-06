Odlazeći vršilac dužnosti direktora Milan Perović (funkcioner Budva naš grad) samo u proteklih pola mjeseca raspisao je seriju oglasa za prijem čak 50 stalnih radnika.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Komunalno Budva dobiće novog direktora, nakon što je Odbor direktora ovog najvećeg opštinskog preduzeća, raspisao konkurs za prijem rukovodioca.

Konkurs će trajati tri dana, a to je prvi oglas koji je nova administracija Opštine, od kada je na njenom čelu u februaru došao Nikola Jovanović, najavila da će sprovesti u svim firmama čiji je osnivač lokalna uprava, pišu Vijesti.

Javna je tajna da će upravljanje Komunalnim preduzećem preuzeti Demokratska partija socijalista (DPS), koja je upravo davanjem takozvane “projektne podrške” političkoj grupaciji “Budva naš grad - Nikola Jovanović”, Evropskom savezu i Građanskom pokretu URA, omogućila skupštinsku većinu za formiranje nove gradske uprave, ali i izbor čelnih ljudi Opštine i Skupštine Opštine.

I dok se čeka ko će sjesti u fotelju direktora Komunalnog, nezvanično je “Vijestima” rečeno da je najozbiljnija kandidatkinja Marija Manojlović Jovićević, inače odbornica te partije u lokalnom parlamentu i dugogodišnja službenica u Javnom preduzeću “Morsko dobro”.

Odlazeći vršilac dužnosti direktora Milan Perović (funkcioner Budva naš grad) samo u proteklih pola mjeseca raspisao je seriju oglasa za prijem čak 50 stalnih radnika.

Perović, koji je u ranijem mandatu bio pomoćnik direktora Komunalnog, jedna je od ključnih figura da se ovo preduzeće u vrijeme političkih previranja tokom dva izborna ciklusa prošle godine, kada je buktio rat na relaciji dvije frakcije nekada jedinstvenog Demokratskog fronta, između koalicije “Za budućnost Budve - Mladen Mikijelj” i “Budva naš grad”, firmu zadrži pod kontrolom političke grupacije Nikole Jovanovića, prenose Vijesti.

Komunalno preduzeće koje je prošle godine bilo sinonim lošeg gazdovanja javnim površinama, kada je grad bio zatrpan smećem, što je bila ključna zamjerka tokom izbornih ciklusa, dolaskom Jovanovića, početkom februara ove godine na čelo grada, postaje potpuno drugačija firma.

Radnici su uspjeli za proteklih tri i po mjeseca da očiste, urede grad, zamijene svu uništenu javnu rasvjetu, parkovski mobilijar, osvježe metropolu turizma pred sezonu, očiste Stari grad, te umiju najatraktivnije djelove grada. Svakodnevno se javnost upoznaje sa radom ovog preduzeća, te akcijama na urađenju koje se sprovode u susret glavnoj sezoni.

Ipak, preduzeće i dalje je prepoznato povelikom broju radnika, uglavnom u administraciji, što će biti jedan od ključnih izazova sa kojim će se suočiti novi menadžment.

A od 15. pa do 30 maja, uvidom “Vijesti” u evidenciju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, raspisana je serija oglasa za prijem na neodređeno vrijeme 50 radnika. Traže se četiri fizička radnika, 11 inkasanta, tri radnika na poslovima komunalne zoohigijene, jedna kafe kuvarica, jedna fakturista/ kinja, jedan referent/kinja za javne nabavke, tri referent/kinja za naplatu, sedam vozača/ica, tri referent/kinja za registraciju i unos korisnika, jedna magacioner, jedna referent/kinja za informacione tehnologije, jedansamostalni referent/kinja za normativnu djelatnost u zastupanje, dva zaštitara lica i imovine, jedan referent/kinja za odnose sa javnošću, jedna referent/kinja za registraciju i kontrolu naplate od fizičkih lica, jedan referent/kinja za naplatu, jedanvozač specijalnog vozila, rukovodilac službe inkasanata,vozač izvršnog direktora, te po jedan blagajnik, referent/kinja nabavke, samostalni referent/kinja za pravne oslove, radnik na održavanju javne rasvjete i administrativni radnik.

Prema podacima Ministarstva finansija iz kraja septembra prošle godine, u Komunalnom preduzeću je radilo 290ranika, od tog broja, 153 su na neodređeno, 43 na određeno vrijeme, dok 94 radnika je radi preko agencije.

Prema finansijskom iskazu Komunalno preduzeće, što je usvojio i novi Odbor direktora, prošlu, najkontroverzniju godinu u poslovanju, završilo je pozitivno sa 31.562 eura, za razliku od 2023. kada su imali minus od 916 hiljada eura. Ipak, Komunalno preduzeće je predstavilo da ima neizmirenih više od dva miliona eura obaveza, te da samo za plate radnika je potrebno 4,6 miliona eura. Stari Odbor direktora podnio je seriju krivičnih prijava tokom prošle godine, nakon su smijenili tadašnjeg v. d. direktora Predraga Ivanovića, te zatražilo od tužilaštva da ispita poslovanja firme, tvrdeći da su izvršene milionske malverzacije. Pristup kancelarijama im je nije bio omogućen, kao i tada izabranom vd direktoru Iliju Gigoviću. Nova administracija je u februru izabrala novi odbor direktora Komunalnog, pišu Vijesti.

Bivši predsjednik Odbora direktora Komunalno Budva Raško Radulović izrazio je sumnju u vjerodostojnost finansijskog iskaza za prošlu godinu.

“Što se tiče finansijskih iskaza i bilansa stanja napominjem da nam je od 11. 11. 2024. godine onemogućen pristup službenim kancelarijama i dokumentaciji organa čiji smo članovi bili. Ovo je nezapamćen slučaj vjerovatno u istoriji lokalnih javnih preduzeća. Shodno tome, nismo ni imali uvid u samo poslovanje do kraja godine. Od strane Finansijsko-knjigovodstvene službe smo dobili izvještaje o poslovanju isključivo za prvi i drugi kvartal, a fizički smo onemogućeni za sve ostalo. Podsjetiću Vas da je bilo čak fizičkih obračuna i uvreda prema jednoj članici našeg odbora od nekih opštinskih funkcionera. Sve što sam rekao ukazuje da u vezi daljeg poslovanja, finansijskog dijela, nismo imali nikakav uvid o poslovanju u zadnjem kvartalu kao ni u Izvještaj za 2024. godinu. Nažalost, do danas organi koji su za to zaduženi ćute na takvo skandalozno postupanje određenih lica koja su i danas zaposlena u preduzeću”, kazao je Radulović “Vijestima”.

Prema njegovim riječima, Poreska uprava je na svom sajtu objavila Izvještaj menadžmenta za 2024. godinu.

“Iz priloženog se vidi da je izvještaj datiran na 31.12. 2024. godine kada smo mi kao Odbor direktora bili odgovorna lica u Društvu, a da nismo ništa znali o tome. Iako smo navedeni u Izvještaju, naglašavam da javnost dobro zna da u isti nismo imali apsolutno nikakvog uvida, a u skladu sa prethodno izrečenim činjenicama da nam je bio onemogućen pristup kancelarijama i dokumentaciji. Skandalozno i ujedno žalosno do čega je dovedeno naše preduzeće koje će u narednom periodu sigurno trpjeti posljedice ove bahatosti”, naglasio je Radulović.