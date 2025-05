Potpredsjednik Socijalističke narodne partije Dragoslav Šćekić poručio je kako će biti kandidat za lidera te stranke na njihovom predstojećem kongresu, prenosi Newsmax Balkans.

“Smatram da je SNP-u kongres veoma potreban. Biću kandidat za predsjednika partije, to je moje nedvosmisleno mišljenje, i očekujem da ću imati predloga za to. Ne bih pričao unaprijed da nisam već od mnogo članova, simpatizera i opštinskih odbora imao predloge u ranijem periodu, 2017. i 2021. godine, ali i u periodu prije toga. Tada sam, u pravcu dobre atmosfere i zbog stava da bi svi pojedinačno trebalo da podnesemo žrtvu za bolje SNP-a i bolje Crne Gore, povukao kandidaturu i podržao druge kandidate”, naglasio je on.