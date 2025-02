Pomoć za rekonstrukciju hale pod Jasikovcem obećao je i ministar sporta Dragoslav Šćekić prilikom poslednje posjete svom rodnom gradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Srušena sportska dvorana se, umjesto brze rekonstrukcije bez ikakve zaštite, i bez ičije odgovornosti, našla na meti brojnih lopova koje su sa nje odnijeli na stotine kvadrata bakarnog krova i metalnih elemenata, kao i različite djelove raspoloživog inventara. Lopovi su, između ostalog, odnijeli dva skupocjena koša, 160 reflektora, na stotine metara elektro i drugih instalacija, čitavi sistem za grijanje, mesingane ograde, sef težak oko 500 kilograma, na stotine kvadrata bakarnog krova.

Stara hala, podignuta osamdesetih godina prošlog vijeka, urušila se pod teretom velikog snijega i još veće nebrige i nemara 4. februara 2012. godine, prije političkih promjena u ovoj sjevernoj opštini gdje je dvije godine kasnije najprije pobijeđena Demokratska partija.

Izgradili su je Slovenci, a njeno arhitektonsko rješenje je svojevremeno nagrađeno na međunarodnom arhitektonskom salonu u Parizu, piše RTCG.

Umjesto rekonstrukcije stare, Beranama je u međuvremenu izgrađena nova sportska dvorana koja je za ponos grada, a pored nje je fudbalski stadion kakav malo ko ima u Crnoj Gori, sa svim pratećim sadržajima i pomoćnim terenima, uključujući i balon salu. Izgrdanja sportske dvorane za OSI upotpunila bi tu sportsku ponudu.

Nekadašnja hala sportova pod Jasikovcem građena je za potrebe MOSI u Beranama još daleke 1981. godine.

Rušenje hale, prisjećaju se tadašnji sportisti, dogodilo se one godine kada je padao veliki snijeg, a neposredno prije nego je trebalo da počne trening rukometne ekipe.

Pripadnici službe i spasavanja i policija ubrzo su obezbijedili mjesto, strahujući da bi pod ruševinama moglo biti stradalih, ali se, na sreću, to nije dogodilo.

Neki su skloni danas da kažu kako je zub vremena učinio svoje, ali je činjenica da hala jednostavno nije održavana.

Stubovi i konstrukcija nisu renovirani godinama prije toga, i moglo se zaključiti kako je ljudski faktor odigrao značajnu ulogu u ružnom kraju jednog prelijepog sportskog objekta, prenosi RTCG.

Ako dođe kako je navljeno do rekonstrukcije u prvobitnim gabaritima ali sa prilogađavanjem za potrebe osobama sa invaliditetom, to bi bila jedina dvorana takve vrste u državi i time bi se obogatila sportska infratstrukura i stvorili uslovi za treniranje i održavanje sportskih manefestacija OSI populacije.

Istina je, kako kažu, da postoje neki objekti u Crnoj Gori koji su prilagođeni za te namjene, ali, koliko je poznato, takva sportska dvorana u državi ne postoji i ovo bi bila prva i jedina.

Šta god da se uradi sa starom dvoranom, ono što je najhitnije je da se se što prije raščiste ostaci zidova koji predstavljaju prijetnju ukoliko bi se dodatno urušili. Njabolje bi bilo da se, kako neki misle, hala jednostavno rekonstruiše u prvobitnom izgledu i projektu koji je arhitektonski nagrađen.

Da li je to moguće, to je već drugo pitanje. Nova sportska dvorana u Beranama predstavlja modern zdanje za ponos gradu, ali je ona ispod Jasikovca još u crcu mnogih sportista koji su tada donosili medalje i koji bi je najradije vidjeli onakvu kava je bila nekada.

Nove lokalne vlasti su i na poslednjoj sjednici SO, na kojoj je izabran predsjednik opštine, kroz diskusije najavile posebnu posvećenost sportu, po kojem je nekada ovaj sjeverni grad bio prepoznatljiv i među prvima u državi, posebno kada su u pitanju rukomet i košarka, prenosi RTCG.

