Večeras se na TV E i Televiziji Prva prikazuje sučeljavanje dva predsjednička kandidata, Andrije Mandića i Mila Đukanovića.

Izvor: Printscreen

Prvo pitanje se odnosilo na loš ekonomski položaj u koji je Crna Gora ušla prevashodno zahvaljujući nedavnim zaduženjima.

"Očigledno da kamatna stopa koju je postigla aktuelna Vlada svjedoči da je ta percepcija loša. Crna Gora je jedno vrijeme bila prepoznata kao sidro stabilnosti regiona, koja predvodi kolonu sa ZB na putu ka EU. Danas se prepoznaje kao rak rana. Kada su u pitanju javne finansije tu slika nije ništa bolja", rekao je Đukanović.

"Đukanović je rekao da se plaši da nam niko neće biti spreman da nam da kredit", prenosi Standard.

Mandić je rekao da danas imamo inflaciju.

"Ovaj kredit na prvi pogled djeluje nepovoljno, ali ipak je niži od stope inflacije i postoji mogućnost da će se ova neophodna sredstva moći da se pokriju nekim drugim kreditom", rekao je Mandić.

Uvjeren je, kako kaže, da u CG postoje drugi problemi koji su važni kao i ekonomski, kao što je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

"Vlada Duška Markovića zajedno sa Vladom koju smo mi podržali pripemili zaduženje od 750 miliona eura. Mi smo podržali tu Vladu znajući da ima stotinu problema", rekao je Mandić.

Đukanović je rekao da se ne bi složio sa ocjenom da je Vlada DPS-a dovela do problema na međunarodnom finansijskom tržištu.

"Direktno odgovorna Vlada je ona Zdravka Krivokapića. Ta Vlada je dovela do kreiranja prekomjerne potrošnje", istakao je Đukanović.

Đukanović je rekao da se ne bi složio sa ocjenom da je Vlada DPS-a dovela do problema na međunarodnom finansijskom tržištu.

On je istakao i da Vlada Markovića nije planirala zaduženje od 750 miliona eura.

"Već je bio upućen prijedlog zakona u parlament gdje je bilo planiranje od 450 miliona eura", odgovorio je Đukanović.

Đukanović je upitao Mandića da li se kaje što je podržao Vladu Zdravka Krivokapića, a lider DF-a je odgovorio da preuzima odgovornost za izbor njegove Vlade i pojavljivanje na političkoj sceni.

"Nijesam se pokajao, uzevši sve u obzir", istakao je Mandić. Dodaje da se Crna Gora 30. avgusta 2020. oslobodila, nako 30 godina vladavine jedne partije rekao je kandidat DF-a i podsjetio Đukanovića da je i sam imao 28 godina kad je postao premijer. Neiskustvo vlada nakon tog datuma, kazao je Mandić je nešto što će se prevazići.

“Ovo su dječije bolesti koje će Crna Gora prebolovati i krenuti naprijed”.

Đukanović je rekao da je saglasan da su 90-ih godina bile specifične okolnosti.

Te vanredne iokolnosti uvijek porode promjene u politici za koje nijesmo sigurni da li znače kvalitativni pomak. Danas nakon 30 godina nema potrebe za tim jer je do promjena došlo na izborima, ne pod pritiskom – naglasio je Đukanović, navodeći da nije saglasan sa činjenicom da je smijenjen autokratski režim jer ga, kako pojašnjava, u tom slučaju ne bi podržavala međunarodna zajednica.

Kada je u piutanju ekonomsko znanje, Đukanović kaže da nije kao Mandić blagonaklon prema ljudima koji su bili u Krivokapićevoj Vladi.

"Riječ je o manipulaciji i planu da se prave nove partije novcem poreskih obveznika. Nažalost, to prijeti da ozbiljno uzdrma stabilnost crnogorske ekonomije", poručio je Đukanović.

"Ne bio u koži buduće Vlade, jer mislim da će joj trebati jako puno napora i znanja da stvari dovede do nulte tačke", naveo je Đukanović.

Đukanović je rekao da ne dijeli mišljenje Mandića da će Demokratski fond činiti okosnicu buduće vlade.

"Vi ste trebali da činite okosnicu Vlade posle 30.avgusta. Mislim da ste da ste bespotrebno napravili eksperiment na svoju štetu i pokazalo se da ste na taj način uveli Crnu Goru u avanturu jednog nekompetentnog i neodgovornog upravljanja. Drugo, loše je kada bi i Vi i ja samo slušali samo onu javnost koja nas podržava. Vjerujte mi tokom ovih dvije i po godine ja slušam te ocjene koje ste vi sad saopštili u formi kritike prethodne vlasti. Danas od strane onih koji glasaju za moju politiku čujem da je u pitanju ostrašćeni revanšizam, da se ljudi eliminišu iz procesa rada samo zahvaljujući bliskosti sa prethodnim režimom, tako da ja bih opreznije upotrebljavao termine koje ste vi upotrebili: slobode i nesloboda. Ja mislim da je Crna Gora i slobodno i slobodarsko društvo i da je tako bilo i do 30. avgusta 2020. godine", istakao je Đukanović. Mandić je poručio da nema nikakvog revanšizma.

"Revanšizam je bio 1997. godine kada se dijelila Crna Gora unutar jedne velike i moćne partije. Tada su postojali pritisci. Čovjek nije mogao da ostane na mjestu portira ili kafe kuvarice ako nije podržavao vašu politiku. Danas niko koje pripadnik DPS-a ko je ostao bez posla kada je došla nova vlada…", rekao je Mandić, na šta je Đukanović odgovorio: “Evo recimo nekoliko stotrina ljudi u minsitarstvu obrazovanja”.

Mandić je odgovorio da su u većini, kao što je Morsko dobro, smijenjeni ljudi jer nijesu dobro radili svoj posao, ali da niko nije ostao bez posla.

"Da li se na nekoga vršio pritisak da promijeni svoje političko uvjerenje – nije. To je ono što je veliki kvalitet i što ja doživljavam kao veliki iskorak Crne Gore. To je budućnost. Mislim da i sjutra ovaj proces smjenjivosti vlasti neće se on završiti sa smjenom vaše vlasti nego će ova vlast koja danas bude postojala mnogo brže se mijenjati nego što je to bilo u vaše vrijeme gdje ste 30 godina", rekao je Mandić.

Mandić smatra da Đukanović nije trebalo da učestvujete u ovim predsjedničkim izborima.

"Zato što će ovi predsjednički izbori biti odlučeni na sličan način kao što je bilo 30. avgusta", ocijenio je Mandić.

Andrija Mandić je kazao da misli da Crna Gora ima najveći problem sa organizovanim kriminalom korupcijom. Ja očekujem od Vas da mi date prikladan odgovor zašto se Crna Gora ovako zarazila organizovanim kriminalom i korupcijom.

Nije teško zaključiti da u Crnoj Gori danas postoje ljudi koji su na osnovu toga što su se bavili korupcijom stekli milijarde. Gospodine Đukanović, Vi, Vaš brat, Vaša sestra oni važe za ljude i Vi važite za porodicu koja je sklona korupciji bila i koja je rezultirala sa tim da Vi imate milijarde evra.

Stotine ljudi je poginulo. Poginuo je Vaš savjetnik Žugić, Beli Raspopović, Pavle Bulatović ministar, Duško Jovanović, ona novinar Pukaniću u Zagrebu, Slavoljub Šćekić inspektor. Poginulo je na stotine ljudi i to nisu djeca neke druge zemlje nego su to djeca Crne Gore. Kada pogledate ta prezimena porodica koje su danas dovedene na biološki opstanak – Vukotići, Roganovići, to su najbolje crnogorske porodice nekada bile. Kako se desilo da baš u organizaciji države, u organizaciji službe državne bezbjednosti Crne Gore instaliraju se u jednoj poštenoj i čestitoj i tradicionalnoj zemlji šverc droge, šverc cigareta.

Đukanović je odgovorio da je Mandić izrekao nekoliko ocjena koje su problematične.

"Prvo, niko nas iz Brisela ne opominje zbog organizovanog kriminala i korupcije kao što ste Vi kazali, opominju nas zbog vladavine prava. To je jedna mnogo šira definicija i ja mislim da nas s pravom opominju i mislim da ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu imamo deficit vladavine prava. Mi smo tokom ove dvije i po godine imali vladu i parlamentarnu većinu koja je donosila zakone za koje je znala da su neustavni. Ja danas kada razgovaram sa nekim ljudima iz vladajuće koalicije oni kažu: „Pa mi znamo da će Zakon o predsjedniku pasti u Ustavnom sudu, ali smo ga donijeli…“ Dakle, to nije dobar primjer kako se uspostavlja vladavina prava "istakao je Đukanović, a prenio Standard.

On je dodao i da je većina nove Vlade prekinula dobru praksu usaglašavanja sa Briselom oko zakona koji ovdje donosimo i koji treba da budu harmonizovani sa evropskom pravnom tekovinom.

"Čak i na upozorenja koja smo dobijali od Evropske, pa od Venecijanske komisije, recimo oko Zakona o tužilaštvu mi niejsmo odreagovali, dakle, mi smo tokom prethodne dvije i po godine sve radili da uništimo vladavinu prava i zbog toga Crna Gora nije iskoristila onu priliku koja se ukazala nakon agresije Rusije na Ukrajinu da dobije, da kažem, ubrzanu traku na putu ka Evropi", naglasio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, organizovani kriminal, korupcija su u Crnoj Gori prepotencirani, prepotencirani iz razloga dugog trajanja vlasti, neuobičajeno dugog, zasluženog na izborima, ali neuobičajeno dugog…

"To je postao repertoar naših političkih konkurenata i kritički nastrojenih medija. Tako da mi danas imamo i sami, a vjerujem da smo je stvorili i u međunarodnoj javnosti tu percepciju o kojoj Vi govorite – da je Crna Gora najkriminalizovanija država na svijetu, a zapravo nije. To je do drugi dio odgovora", rekao je Đukanović.

Đukanović se potom osvrnuo na dio percepcija o navodnom bogatstvu njega i njegove porodice stečenom na nezakonit način…

"Negdje sam cijenio da za razliku od nekih naših drugih protivkandidata na ovim izborima nijeste sa služili tim repertoarom. Jer, recimo, sada moram ja Vama da odgovorim postoji percepcija u dijelu javnosti da je Vaša porodica takođe kriminalizovana i to se dovodi u vezu sa Vašim najbližim srodnicima. Nikada Vam to nisam kazao jer ne mislim da to treba da bude predmet našeg političkog dijaloga. O tome ima ko da sudi, da či je to tako ili ne", istakao je Đukanović.

Kako je rekao, sve što je radio bilo koji član njegove porodice mora da bude sto puta provjereno.

"Ali se, naravno, ne slažem sa tim da etikete koje se članovima moje porodice lijepe zbog nesaglasnosti sa mnom i etiketa koja se lijepe od strane nezavisnih medija koji na taj način žele da pomognu mojim političkim konkurentima prihvatam kao činjenice. To nikada ne mogu prihvatiti kao činjenice. Ljudi iz moje porodice su uzorni ljudi, samostalne ličnosti koje rade, grade svoje karijere nezavisno od mene kao i ja nezavisno od njih i tu staje moje objašnjenje na tu temu"poručio je Đukanović.

"Mandić je odgovorio na teze o njegovo sinu i sinovcu, navodeći da je tačno da su potukli u kafani, te da su odgovarali su za to", piše Standard.

"Oni su sinovi ili sinovac opozicionara, branili svoju čast, kao što su je 80 odsto Crne Gore znalo da se potuče u kafani i oni su znali da to urade i odgovarali su. Na za njih je bio stepen tolerancije i odnosa države 0. Za svakoga zakon treba da se primijeni i opet ako prekrše zakon država treba da prema njima reaguje kao prema svakom građaninu Crne Gore. Ja sam zbog toga ovo govorio i prvo želim da se odredim kako mislim da treba država da se ponaša prema mojoj porodici. Podržavam svaku odluku nadležnih organa koji su bili prema mom sinu i sinovcu što su izazvali neke tuče u kafani koje su u pozadini svega, kada izanalizirate, najveći dio politički motivisani ti sukobi koji su se desili. Ono što je problem sa Vama, što želim da otvorim. Nije normalno, nezavisno što Vi niste u istom domaćinstvu, da Vaš brat je vlasnik 265 stanova. Ne mislim čak da je i neki preradan čovjek, da 24 sata se bavi nekim poslom. Nego je zloupotreba i upotreba svog brata, upotreba vlasti Crne Gore da se dođe do tolikog enormnog bogatstva. Kada pogledate dvije kompanije – Telekom i M:tel koji zarađuju stotine miliona evra, oni su zakupci kod Vašeg brata", kazao je Mandić.

Đukanović je odgovorio da nije istina da njegov brat Aco Đukanović raspolaže sa 265 stanova.

"Ne znam otkud Vam taj podatak, možda Vam služi da lijepo zapljusnete javnost u Crnoj Gori još jednom dezinformacijom, ali u obavezi sam da saopštim da uopšte nije istina", rekao je Đukanović.

Drugo, kako je rekao, gdje je ko zakupac ne može da odlučuje niti predsjednički kandidat niti predsjednik.

"Hiljadu je zgrada napravljeno u ovom gradu. Dakle, jednu od njih je napravio i on. Zašto je kod njega ovaj zakupac, a ne onaj… Pomenuli ste, recimo, i firmu iz Srbije. To treba pitati njih. Dakle, šta o tome vidite sporno. Da je napravljena još jedna zgrada u Podgorici i da ta zgrada ima zakupca poslovnog prostra. Nemojte da nastavljamo sa praksom koja je dominirala crnogorskom političkom scenom do 30. avgusta, koju sam razumio", naglasio je Đukanović.

On je ponovio da ne želi nikakvu privilegiju ni za sebe ni za svoju porodicu.

"Mislim da je tokom ovog perioda bilo jako puno kontrola koje su uvijek završile odgovorom da nema ništa nezakonito u tome što je prijavljivano, ali ne želim nikako da hendikepiram svoju porodicu zato što sam ja predsjednik. Jer ako ih hendikepiranam, ako oni nisu dovoljno samopouzdani i obrazovani da se upuste u biznis, onda znači ja treba da brinemo o njima, ja treba da im izmišljam mjesto u državnoj upravi", naglasio je Đukanović.

On je rekao i da je Mandić u krivu govoreći o “zloglasnoj upravi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

"Nikada te uprave tamo nije bilo, nikada ona nije radila to što Vi sada govorite. Dakle, Vukašin Maraš kojeg ste pomenuli je vjerovatno jedan od najčasnijih profesionalaca koji je radio taj posao na prostoru eks-Jugoslavije. Ne znam da li ste u toku ali, da u trenutku završetka njegove karijere Aamerička informativna agencija je uručila najviše svoje priznanje Vukašinu Marašu. Ne bi se valjda ta greška potkrala da je Vukašin Maraš organizovao kriminalnu bandu pod okriljem Agencija za nacionalnu bezbjednost i da dobije tako uvažavanje partnera", naveo je Đukanović.

On je rekao da je u jednom trenutku pogledao dosije klanova u Crnoj Gori.

"Zanimljivo, i jedan i drugi klan su u 90 odsto slučajeva imali lažne isprave države Srbije. Dakle, ako i Vi i ja znamo kako funkcionišu bezbjednosne agencije, znamo da se isprave ne dodjeljuju bez protivusluge. Teško da će biti da im je država Crna Gora bila, da kažem, neka kuća gdje su oni mogli bez odgovarajuće kontrole raditi nezakonite stvari. Agencija za nacionalnu bezbjednost je zaista dugo vremena bila jedan uzoran stub bezbjednosnog sistema ovog regiona. Nažalost, danas ne bih mogao reći da je u takvom stanju i to je jedan od prioriteta u obnovi institucija države Crne Gore", naglasio je Đukanović.

Hapšenja sudija i tužioca

"Mandić je opitao Đukanovića kako su nakon avgusta 2020. godine optuženi za najteža krivična djela predsjednica Vrhovnog suda, predsjednik Privrednog suda, specijalni tužilac…", saopštava Standard.

"Kakva je to bila kadrovska politika koju ste Vi vodili u oblasti pravosuđa da su ključni ljudi u pravosuđu, ispostavilo se, na kraju i vodeći kriminalci", upitao je Mandić.

Ističe da “sedma uprava” dala dokumentaciju ubicama Zorana Đinđića.

"Čak su na biračkom spisku u Mojkovcu bile, ne znam tačno da li je to bio Mile Luković, a gdje je bio Dušan Spasojević glavni organizator ubistva Zorana Đinđića. Oni su imali dokumenta Crne Gore. Kaže da su imali dokumenta službe državne bezbjednosti Crne Gore. Oni koji su ubili Duška Jovanovića, Barona jedan, moj prezimenjak što je odgovarao i odležao zatvorsku kaznu i on je bio pripadnik te sedme uprave", rekao je Mandić.

Đukanović je odgovorio da Mandić predviđa da su 2013. ili 2014. godine izmjenom Ustava Crne Gore stvoreni uslove za drugačiji izbor čelnih ljudi pravosuđa.

"Dakle, i oni se biraju na drugačiji način, kroz filtere Sudskog i Tužilačkog savjeta. Drugo, previđate, takođe, da ni jedno ni drugo ni po zakonu nijesu mogli biti nikakvi članovi Demokratske partije socijalista niti bilo koje partije tadašnje parlamentarne većine. Dakle, riječ je o ljudima koji su zahvaljujući nekoj svojoj profesionalnoj karijeri zavrijedili mjesta koja su dobili, koji su sada pod optužnicama i poštujući prezumpciju nevinosti, sačekaćemo da vidimo do čega će te optužnice dovesti", istakao je Đukanović.

Zanimljivo je, kaže Đukanović, da u vremenu od dvije i po godine jednog poprilično ostrašćenog revanšizm se zapravo tražilo da se dokaže neka nezakonitost nekog predstavnika naše politike u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti.

"Za dvije i po godine nema optužnice, nema optužnice. Biće da ipak ona galama koja se dizala u vremenu dok smo mi u bili na vlasti sada se objektivizira i sada vidimo da je ona služila, naravno, za političko etiketiranje ali političko etiketiranje na sreću države Crne Gore, na sreću i Vašu i moju nije dovoljno da bi se ljudi mogli osuđivati", naglasio je Đukanović.

Đukanović je rekao i da nikakva “sedma uprava” nije aistirala u ubiszvo Zorana Đinđića, već da ga je ubila država Srbija.

"Zoran Đinđić je izbjegao iz Srbije u Crnu Goru i ovdje mu je spašena glava. Nažalost, kratko. Izbjegao je tada i Slavko Ćuruvija ovdje pa smo ovdje štampali Dnevni telegraf. Crna Gora je bila zaštitnica svakog predstavnika demokratske, evropske, pristojne Srbije. Svakog. Sjetimo se onih kolona Srba koji su došli iz Hrvatske i iz Bosne i početkom 90-ih godina jer su te države prve bile zahvaćene ratom došli su Crnu Goru. Dakle, ja hoću da Vam kažem da nikakva sedma, niti bilo koje uprava nije asistirala ubistvo Zorana Đinđića. Zoran Đinđić je nažalost ubijen od strane države Srbije, jer kao što znate, crvene beretke su bile formacija policije države Srbije. Zašto su ljudi iz crvenih beretki se opredijeli da izvrše taj prljavi posao, za čiji račun i koje obaveštajne službe, da li jedne ili druge Srbije, ili dakle obavještajnih službi Srbije, kao korespodentskog partnera nekih stranih obavještajnih službi… To je pitanje za državu Srbiju i ja vjerujem da se istina sasvim dobro nazire, ali ja vjerujem da će ta istina nekada i činjenično biti potvrđen. Crna Gora zaista sa tim nema apsolutno nikakve veze", poručio je Đukanović.

Đukanović: Ništa nisam dobio zahvaljujući Miloševiću i Putinu

Mandić je kazao da se Đukanović mijenjao tokom političkog života, te da je imao pomoć Rusije i više puta se sreo sa Vladimirom Putinom.

"I sada bi pokušali meni da pripišete da sam ja ruski čovjek, a vi nemate pojma niti znate, „ni luk jeli luk, ni luk mirisali“ vezano za odnose sa Rusijom. Vi ste upravo sa tom politikom i ruskim kapitalom i ruskom podrškom i privlačenjem milijardi eura ovdje doprinijeli da Crna Gora postane nezavisna, da ljudi vide neku perspektivu koju ste koristili vrlo aktivno u toj predizbornoj i referendumskoj kampanji da biste i to otkačili i krenuli u neku novu politiku", rekao je Mandić.

Đukanović je rekao da mu je ideja bila i da ovdje sačuvamo mir i da učvrstimo multietnički sklad i da dovedemo zemlju do nezavisnosti i da je uvedemo u NATO i da dovedemo u predvorje Evropske unije. To je vizija i tu je, kako je rekao, vidio smisao svog angažmana.

"Kao predsjednik Vlade ili države naravno razgovarao sam i sa Miloševićem, i sa Putinom i sa svima, ali griješite ako mislite da sam ja dobijao bilo šta zahvaljujući njima. Ništa, naravno. I zbog toga sam uvijek ostao svoj. Zbog toga nikad nijesam osjećao obavezu da im se na bilo koji način odužujem i zahvaljujem. Doživljavao sam ih kao sagovornike, kao partnere u određenom trenutku i ništa više od toga", rekao je Đukanović.

Strateški geopolitički putevi

Mandić je rekao da se nalazimo u jednom svjetskom haosu čije posljedice niko ne može da predvidi.

"Male zemlje i njeni građani omogu da pronađu formulu zajedničkog funkcionisanja koja bi nas zaštitila od tih spoljnih uticaja. Sve velike sile u ovakvim sudaranjem velikih sila traže saveznice za sebe. Vole da uvuku unutra i one male koji bi mogli da im budu pješadija, a ja mislim da Crna Gora treba da traži put gdje bi otišla, kako kaže general Grahovac, u neku zavjetrinu, jer mi ne možemo da utičemo na svjetske procese, naš glas mnogo ne znači u svetskoj politici", rekao je Mandić.

Snažno se zalaže, kako kaže, za pomirenje različitosti u Crnoj Gori.

"Ja sam bio spreman da poginem i za onu veliku državu i za saveznu Republiku Jugoslaviju, ko što bi sjutra bio spreman da položim život za Crnu Goru. To iskreno govorim, ovo je moja zemlja, zemlja mojih predaka, zemlja mojih potomaka, svi smo vezani za Crnu Goru i ne treba više nikada se desi da neko nekoga u Crnoj Gori optužuje sa tim viškom patriotizma", naglasio je Mandić.

On je rekao da se snažno zalaže za inicijativu Otvorenog Balkana.

"Mislim da je Crna Gora već trebalo da bude dio te inicijative, ne mislim da joj prijeti bilo kakva opasnost, ni od Srbije ni od Albanije ni od Makedonije, mi možemo da nađemo mjesto u toj inicijativi, da ove glavne granice učinimo mekšim, da omogućimo normalan protok ljudi, roba i usluga. Naravno to ne smeta ništa i onome što se zove Berlinski proces, naš put prema Evropskoj uniji kao strateški cilj treba da nastavimo da ga realizujemo", naglasio je Mandić.

Đukanović je rekao da smatra da je Crna Gora napravila veoma ozbiljan prekretnički poduhvat nakon obnove nezavisnosti, a to je da se okrenula svom prirodnom evropskom okruženju i svom strateškom cilju, članstvu u Evropskoj uniji.

"Smatram da je jako važno da smo Crnu Goru upravili ka Evropi i da imamo jasan pogled kako se dolazi do tog evropskog cilja. Reforme, koje treba da znače usvajanje evropskog sistema vrijednosti i kao krajnja konsekvenca, evropski životni standard za naše građane. Evropski životni standard dolazi uvijek kao posledica ozbiljno realizovanih reformi i usvojenog evropskog sistema vrijednost. Bez toga priča o evropskim platama i penzijama je politički populizam i manipulacija ljudima", naglasio je Đukanović.

Smatra da je potrebno da Crna Gora konačno dobije odgovornu Vladu.

"Mislim da će moja pobjeda na predsjedničkim izborima biti uvertira u promjenu parlamentarne većine i da će Crna Gora napokon dobiti odgovornu vladu, koja će nastaviti da je vodi željenim putem", naglasio je Đukanović.

Slučaj “Državni udar”

On se potom osvrnuo na slučaj pokušaja državnog udara 2016.

"Predsjednik Srbije je, dan nakon što se objelodanio pokušaj državnog udara, kazao da je pogledao dosije Bezbjednosno informativne agencije Srbije i da mu se digla kosa na glavi, kako je Srbija zloupotrijebljena za organizaciju državnog udara u Crnoj Gori. Nakon toga sam na njegov poziv pogledao taj dosije. Ono što nedostaje je to da se nije ostvarilo to što je tadašnji, današnji predsjednik Srbije najavio. Da će taj dosije ustupiti pravosudnim organima Crne Gore, u međuvremenu je uz tu nastupila intervencija šefa bezbjednosti Rusije, gospodina Patruševa koji je došao u Beogradu, koji očigledno zabranio dostavu tih dokumenata. Mi ne govorimo o iskonstruisanom državnom udaru, mi govorimo o državnom udaru koji je uslijedio kao posljedica jasnih političkih poruka iz Moskve, koji su se događali i u prisustvu čelnika Demokratskog fronta, ne jednom iz Moskve je poručeno da će zažaliti ako Crna Gora krene putem članstva u NATO i dakle državni udar je vjerovatno scenario kroz koji je trebala Crna Gora da zažali. Na sreću svih nas, nije zažalila, ako ja u ovom trenutku zaista ne želim da saopštim ni jednu jedinu riječ o pojedinačnoj odgovornosti, bilo koga, sud će to u konačnom ustanoviti ali želim samo da se ne složim sa Vama da bismo iz toga mogli izvesti zaključak da se Crna Gora obračunavala sa Srbima kroz državni udar, niti sa Bošnjacima kroz Lim ,niti sa Albancima kroz Orlov let", poručio je Đukanović.

Komentarišući “Državni udar”, Mandić je upitao Đukanovića da li smatra da je nejgov život bio ugrožen.

"Da je ta moćna organizacija GRU i da smo učestvovali u tome, mi koji smo tada bili iz danas najjače političke organizacija u Crnoj Gori da je Vaš život bio ugrožen, da bi Vi bili danas živi. Naravno to nije bilo tačno, i naravno da su to bile izmišljotine i naravno da u tom dosijeu koji je rađen u Srbiji, nema nigdje ni Andrije Mandića, niti Milana Kneževića, niti Mihaila Čađenovića. Sve to bila jedna instalacija, slična onim instalacijama gdje neki amateri koji su angažovani da izvedu određenu predstavu izvode predstavu kako bi se nanijela politička šteta, ključnom političkom faktoru koji je trebalo da pobijedi na tim izborima", rekao je Mandić.

Đukanović je odgovorio da je državni udar za jednu od posljedica trebalo da ima i njegovu likvidaciju.

"To ne znači ništa šta ja pretpostavljam o Vašoj i bilo čijoj pojedinačnoj involviranosti u taj slučaj. Ubijeđen sam u ovo što Vam kažem jer sam gledao dokumenta da je državni udar zaista ozbiljno pripremljen, da je pripremljen najprije od FSB-a, pa kasnije od GRU-a koji je preuzeo odgovornost za to, da je Srbija bila platforma preko koje je pripreman državni udar u Crnoj Gori, to je konačno priznao i gospodin Vučić. Gospodin Vučić mi je pokazao dosije gdje je Bezbjednosno informativna agencija pratila ljude u Srbiji, gdje je uzela njihove DNK uzorke sa njihovih četkica za zube. Nema nikakve sumnje da su se oni pokušali osloniti na ljude iz Srbije koji su im prethodno služili na ukrajinskom ratištu u nekim od prethodnih ruskih operacija u Ukrajini i da se oslonila na ljude u Crnoj Gori. Šta je tu čija uloga od političkih lidera u Crnoj Gori ja ne želim o tome da da presuđujem", naglasio je Đukanović.

O Otvorenom balkanu

Mandić je rekao da se snažno zalaže za inicijativu Otvorenog Balkana.

"Mislim da je Crna Gora već trebalo da bude dio te inicijative, ne mislim da joj prijeti bilo kakva opasnost, ni od Srbije ni od Albanije ni od Makedonije, mi možemo da nađemo mjesto u toj inicijativi, da ove glavne granice učinimo mekšim, da omogućimo normalan protok ljudi, roba i usluga. Naravno to ne smeta ništa i onome što se zove Berlinski proces, naš put prema Evropskoj uniji kao strateški cilj treba da nastavimo da ga realizujemo", naglasio je Mandić.

Đukanović kazao je da je Crna Gora pošten, iskren prijatelj svima u regionu počev od Srbije ali da je ovog pada u međusobnim odnosima došlo kao posljedica oživljavanja velikosrpskih aspiracija prema Crnoj Gori.

"Ruski upliv na prostoru Zapadnog Balkana je podstakao destruktivne politike u regionu, prije svega nacionalističke, da ožive svoje projekte. Danas velikosrpski nacionalizam ne stanuje u Srpskoj akademiji nauka umjetnosti gdje je njegova tradicionalna adresa, on stanuje na Andrićevom Vijencu u vrhu državne politike Srbije, odakle se sanja o ostvarivanju projekta „srpskog sveta“. Problem je u tome što je Mandić zajedno sa svojim istomišljenicima u Crnoj Gori bio snažan podržavalac i pokušao da realizuje tu ideju u Crnoj Gori", rekao je Đukanović.

"On je podsjetio da je Mandić u više navrata govorio da on pozdravlja brigu države Srbije o Srbima izvan granica Srbije, da pozdravlja ideju „srpskog sveta“ i da zajedno sa svojim istomišljenicima u Crnoj Gori radi na njenom ostvarenju", piše Standard.

"Raditi na ostvarenju ideja „srpskog sveta“ tj. „Velike Srbije“ znači raditi protiv interesa Crne Gore i zbog toga se mi danas oko ovog pitanja nikako ne možemo razumjeti. Ja zaista mislim da je to ključni razlog zbog čega je došlo do snižavanja nivoa odnosa između Srbije", naglasio je Đukanović.

Kada je u pitanju Otvoreni Balkan, Đukanović kađe da je ta inicijativa pokušaj da se bespotrebno kreira loša alternativa Berlinskom procesu, CEFTI i procesu saradnje Jugoistočne Evrope.

"Da je to kreirano od strane ljudi koji su izgubili vjeru u doglednu evropsku perspektivu svojih država, dakle to mislim prije svega na Srbiju ali vidim da je tu sada snažno pridružena i Albanija. D Albanija i Srbija pokušavaju kroz tu inicijativu da, zahvaljujući veličini svojih država, uspostave dominaciju u odnosu na druge države ovog regiona. Potpuno mi je razumljivo da ne samo Crna Gora, ali prije svega Crna Gora ne prihvata dominaciju bilo od Srbije, bilo od Srbije i Albanije… Umjesto toga nama je prihvatljiv Berlinski proces, prihvatljive su nam druge regionalne inicijative koji nam obezbjeđuju da sarađujemo na evropskim standardima u regionu i da se približavamo zajedničkom evropskom cilju", poručio je Đukanović.

Mandić tvrdi da nikada niko nije uspostavio dominaciju nad Crnom Gorom.

"Među vodećim biznismenima u Srbiji nalazi se veliki broj ljudi koji su porijeklom iz Crne Gore, u političkom životu Srbije učestvuje veliki broj ljudi koji imaju korijene ili porijeklo iz Crne Gore. Srbija nas ne doživljava kao svog neprijatelja, ne znam zašto ste se Vi opredijelili za varijantu da Srbiju proglasite neprijateljem Crne Gora. Ja mislim da to nije pametno i da nije dobro. Mi nikada nikakvih nesporazuma nismo imali sa Srbijom", odgovorio je Mandić.

Prema njegovim riječima, ne vidi nikakvu opasnost u inicijativi Otvoreni Balkan.

"Mislim da niko ne vidi opasnost izuzev jedne opasne propagande koju promovišete Vi i ljudi koji razmišljaju na sličan način poput Vas. Srbija je naš prijatelj, Albanija – preko Albanske nacionalne zajednice možemo da gradimo prijateljstvo sa tom državom, Makedonija jedna država koja želi da bude dio svih tih integracija uključujući inicijativu Opet Balkan. Ja ne vidim tu neku opasnost niti imam bilo kakvog straha da ćemo mi u Crnoj Gori biti pokoreni od bilo koga. Niti nam prijeti opasnost da ćemo biti napadnuti iz Srbije niti da ćemo biti napadnuti iz Albanije", naglasio je Mandić.

Đukanović: Partizani i četnici pomireni u svojim grobovima

Ne smatra da ćemo se miriti tako što ćemo miriti fašiste i antifašiste u prošlosti.

"Mislim da su partizani i četnici u svojim grobovima već pomireni. Prema tome, mi ne treba da pomažemo tom pomirenju, mi treba da obezbijedimo novu platformu za pomirenje Crne Gore, a to je pomirenje u vrijednosti. Ako ste saglasni i Vi ja, ako je sa nama 80 odsto ljudi u Crnoj Gori koji žele da vide Crnu Goru utemeljenu na evropskim vrijednostima. To može biti dobra platforma za predsjednika Crne Gore kako se god on zvao u narednom periodu da pokuša da savlada taj teški konstrukcioni problem crnogorske političke realnosti i da inkluzivnu, homogenizovana Crnu Goru da stavi u funkciji dostizanja razvojnih ciljeva kojima svi tražimo", rekao je Đukanović. Mandić je odgovorio da Crna Gora mora da se okrene sebi.

"Grobovi su se pomirili, ostalo je još samo da se riješi pitanja kako da potomci funkcionišu zajedno", odgovorio je Mandić.

Đukanović je rekao da Mandić podsvjesno zna da neće pobijediti i da pokušava da putem iluzije koju širi među ljudima isijava i dalje neku vrstu zavisti i mržnje prema njemu.

"Vjerovatno sam to zaslužio tridesetogodišnjim trajanjem na vlasti, ali ne nosim nikakvu grižu savjesti zbog toga. Naprotiv. Vjerujem da sam pobjeđivao slobodnom voljom građana i vjerujem da do sada demokratski svijet nije pronašao formulu kako ograničiti mogućnost čovjeka da pobjeđuje demokratskim izborima", istakao je Đukanović.

Zatim se osvnuo na izjavu Mandića da se Srbija ne miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.

"Da li se se sjećate bitke za Nikšić? Da li se sjećate bitke za Budvu? A možete li se možda prisjetiti da se iz Crne Gore vodila bitka za Kragujevac ili za Niš. Dakle, hoću da Vam kažem, Srbija, ideolozi „Velike Srbije“ Crnu Goru doživljavaju kao svoj prirodan plijen. Vi ste ti koji promovišete velikosrpski projekat u Crnoj Gori i to zaista nije nikakva paranoja, nikakav strah. Mi smo preko televizija iz Srbije sa nacionalnom frekvencijom imali ostrašćene televizijske projekte poput bitke za Nikšić i bitke Budvu. Toliko o suzdržavanju Srbije od miješanja u unutrašnje prilike u Crnoj Gori", naglasio je Đukanović.

Istorija i budućnost

Mandić je rekao da je istorija Crne Gore velika i da je ponosan na nju.

"Imali smo veliku vojnu tradiciju, ali imali smo i te naše unutrašnje sukobe, naše unutrašnje omraze, krvna osveta se jedva iskorijenila u Crnoj Gori i upravo je u vrijeme Mila Đukanovića, krvna osveta se ponovo vratila u Crnoj Gori, i to ne oko onih tema kada su se u 18. i 19. vijeku oko časti ubijali, istrebljivala plemena i bratstva, nego su se vratila oko šverca narkotika, oko para prokletih, oko ne znam čaga. Danas gledamo, stotine mladih ljudi je ubijeno. Vratilo se ono što je uspio Sveti Petar Cetinjski, koji je mirio Crnu Goru, da nekako zaustavi da pritisne da pronađe zajednički jezik", rekao je Mandić.

On je rekao da je pozivao mitropolita Amfilohija da se crkva uključi, da se to zaustavi, “da ta tragedija ne treba da dodirne sve nas”.

"Imamo različite pokrete u Crnoj Gori. Od ujedinitelja, zelenaša, partizana, četnika, zelenaša tog novijeg perioda, do ovih koji su 1989-te došli na vlast, starog rukovodstva i mladog rukovodstva. I ako neko treba da se zahvali političkoj eliti Srbije, gospodine Đukanoviću, zato što je sa 29 godina preuzeo Crnu Goru, i omogućio da tako bude miješanje jedne političke elite u unutrašnje stvari Crne Gore, trebate vi da se zahvalite. Ja sam za razliku od vas, u svom bavljenju politikom, od početka do kraja, Srbin koji zastupa svoj narod, ali i poštuje sve druge narode želimo zajedno radimo u Crnoj Gori. Ja nikada ništa nisam promijenio, a vi ste imali, u mnogim periodima, veću podršku Srbije ljudi koji nijesu razumjeli i nisu shvatili da će završetak vaše političke karijere da ide baš u ovom pravcu antisrpstva, kojeg danas prepoznaje veliki broj građana Crne Gore, iako vi kažete da nemate ništa sa tim", rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, Đukanović je napadom Srpsku pravoslavnu crkvu potpuno je učvrstio to da to nije više unutrašnje pitanje Crne Gore.

"Vi možda možete da nekako pronađete način da to ispravite ali ja vidim da ste vi tvrdo zapeli da gurate do kraja, onako kako priliči i kako se ponašaju Katunjani, iako i vi vidite da nijeste u pravu. Znate da je ova politika politika budućnosti nezavisno od istorijskih utemeljenja, i za ovu vašu politiku koja je nastavak politike Sekule Drljevića, i za ovu politiku koja je po meni nastavak tradicionalne Crne Gore", rekao je Mandić.

Đukanović je rekao da je jedino zašto bi mogao da “zahvali” Srbiji je kontinuirani pokušaj kriminalizacije i klevetanja, ne samo njega, nego i njegove porodice od 1994. godine iz, kako je rekao, “poznatih kolumni iz bazara gospođe Marković do dana današnjega kada je to manje-više u inficiran stav na medijsko političkoj sceni Srbije”.

"To je moja iskrena zahvalnost Srbiji za dosadašnju saradnju. Mislim da je za Crnu Goru jedini dobar izbor zaista jedan ozbiljan napor na unutrašnjem pomirenju, savladavanju tih dubokih istorijskih razlika. Ne mislim da je izbor da jedna Crna Gora pobjeđuje drugu Crnu Goru. Ja mislim da je da je dobar izbor i jedna ozbiljna državna politika čiji će sastavni biti dio biti i moj doprinos kao predsjednika Crne Gore u narednih pet godina, da pokušamo sa te ozbiljne platforme da savladavamo te duboke istorijske razlike", naglasio je Đukanović.

On je rekao da da su 1918. godine naši dobri i hrabri preci nijesu na najbolji način razumjeli širu sliku “i Crna Gora i ti isti ljudi, na čelu sa kraljem Nikolom su to dramatično plati”.

"Takođe 1941. koju ste pomenuli, početak Drugog svjetskog rata, jedne ogromne promjene u čitavom svijetu koji ja koji koji je završen 1945. godine kada su stvorili uslovi da Crna Gora povrati svoju državnost u okviru jugoslovenske federacije. Devedeseta godina, koju ste takođe pomenuli, je godina ozbiljnih geopolitičkih poremećaja u Evropi. Dolazi do pada Berlinskog zida i do praktično promjene dotadašnjeg geopolitičkog poretka. Plašim se da sada svjedočimo nekim promjenama takvog tipa. Ruska agresija na Ukrajinu je nagovijestila neizbježnu promjenu geopolitike. Mislim da geopolitička arhitektura u budućnosti neće biti mnogo nalik onoj koja je nastupila u posthladnoratovskom periodu", dodao je Đukanović.

To bi, kako je istakao, mi u malim državama morali pažljivo pratiti kuda se kreće matični tok geopolitike i tražiti svoje mjesto da na najbolji način zaštitimo svoje interese.

"Baš zbog toga se vraćam ovoj osnovnoj poruci. Premali smo kada smo svi zajedno. Još smo manji i nesposobni kada smo podijeljeni. Zato jako važno raditi u narednom periodu na što je moguće većoj političkoj inkluziji, i ja tako vidim i ovaj naš dijalog. Bez obzira na ocjene koje se danas čuju sa važnih međunarodnih adresa da je Demokratski front potpuno neprihvatljiv partner time i gospodin Mandić, meni nije. Ja sam čovjek koji je došao da razgovara sa njim zato što raspektujem da legitimno predstavlja jedan dio Crne Gore. Ja mislim da moramo da počnemo taj razgovor da bismo pomogli da se savladaju da se savlada taj istorijski jaz za koji nijeste odgovorni ni vi ni ja. Da se Crna Gora pomiri na zdravoj platformi, na platformi vrednosnoj, platformi evropske budućnosti, da bismo mogli da nađemo odgovarajuće mjesto za našu državu i svakog našeg građanina upravo u toj ujedinjenoj Evropi i na toj globalnoj mapi", poručio je Đukanović.

Mandić je rekao da je uvjeren da Đukanović ne bi bio kandidat za predsjednika da je DF bio na vlasti.

"Imali smo situaciju da je jedna grupa ljudi prosto odlučila da služi stranim interesima što nama strašno smeta kao Demokratskom frontu, kao autentičnoj političkoj organizaciju koja djeluje na ovom prostoru. To mora da se mijenja i tu nemam nikakve dileme da ne treba da u Crnoj Gori, njeni politički predstavnici treba da bilo kome odgovaraju služe izuzev onim ljudima koji glasaju. Odatle počinje čitava premisao vezano i za naše djelovanje u narednom periodu kada ćemo kroz traženje kompromisa kroz traženje rešenja, ali i ukazujući na najveći problem Crne Gore. Ja lično mislim da ste Vi gospodine Đukanoviću najveći problem Crne Gore. Dugo ste na vlasti", smatra Mandić.

On navodi da se DF nije prodao i predao, te da nijesu bili spremni da prihvate “darove koje je Đukanović nudio 2013. da uđu u vladu znajući da je ta vlada oboljela od korupcije”.

"Bojali smo se ako uđemo da ćemo završiti kao neki drugi koji su ušli u vašu vladu od vremena Novaka Kilibarde do Darka Pajovića. Nego smo ostali izvan, pobijedili smo vas, pobijedićemo i na predsjedničkim izborima i to je dobro za Crnu Goru da se desi", rekao je Mandić.

Đukanović je rekao da je nakon 30. avgusta 2020. došlo do formiranja Vlade koja je bila “vlada vjerskih fanatika”.

"Vrlo poštujem vjerska. Ali ovdje nije riječ o tome, ovdje je riječ o ljudima koji su objašnjavali kako svojom vjerom pomjeraju planine, kako imaju određena iskustva iz zagrobnog života. Mi pričamo o ženi četniku koja je shvatila kao svoju svetu dužnost a počisti crnogorsko obrazovanje. Ta politika je dobila legitimitet od Demokratskog fronta na čijem ste čelu Vi. Tačno, dio odgovornosti za izbor nove Vlade nosimo i mi zbog toga što smo samo gledali kako prekinuti tu agoniju u kojoj se u Crnu Goru uvodila Vlada Zdravka Krivokapića. Sa nekim ste morali, našao se neko iz te tadašnje parlamentarne većine. Pokušali smo sa njima da sklopimo jedan korektan ugovor i sklopili ga i u pisanoj formi. Na kraju se dogodilo da je sve to izigrano, i nažalost i danas ta Vlada i taj premijer, koga se odričete i kojega pokušavate samo degažirate prema meni i prema DPS-u, uživa Vašu podršku", kazao je Đukanović.

Smatra da su i jedna i druga vlada žalosno kompromitovale Crnu Goru “savijajući kičmu pred raznim autoritetima, kvaziautoritetima sa raznih adresa”.

"To nije karakteristika vlasti koju samja predstavljao. Maloprije sam kazao, na puno sam barijera nailazio baveći se politikom. I u odnosima sa Srbijom, sa susjedima i širim adresama. Baš zbog toga što nijesam želio da savijam kičmu ni pred kim, jer smatram da to nije moja kičma. To je kičma Crne Gore dok sam ja na čelu Crne Gore. Prema tome, nemamo pravo da savijamo kičmu ni pred kim u ime onih slobodara koji su nam svojom krvlju branili slobodu i državu Crnu Goru", naglasio je Đukanović.