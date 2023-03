Prethodni predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad prokomentarisao je samostalno sučeljavanje Mila Đukanovića i Andrije Mandića u vidu saopštenja, rekavši da su oni politička prošlost Crne Gore.

Izvor: Bojan Gnjidic

Napravili su savršen scenario. Mislili su, tu je Milojko Spajić, on ima najviše šanse da pobijedi, ako ga diskvalifikujemo, pobijedićemo mi. Ali pogriješili su! Pogriješili su zato što ih je narod pročitao, i večerašnji duet, ne duel, nego duet, koji se dešava na partijskim televizijama, to je jednostavno prošlost, naša budućnost je Jakov Milatović zato glasajte za njega 19. marta!“ - poručio je na predizbornom skupu u Pljevljima lider Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

On je istakao da je ovih dana u predsjedničkoj kampanji puno pomiritelja, te da bi svi da pomire Crnu Goru i upitao je li stvarno potrebno da se miri Crna Gora.

„Ja mislim da nije, Crnoj Gori su potrebne samo konkretne stvari kao i građanima Pljevalja, a građanima Pljevalja treba autoput, treba industrija, trebaju zaposlenja, trebaju veća plata i penzija, to su stvari koje trebaju i Pljevljima i čitavoj Crnoj Gori“ - poručio je Spajić.

„Vidjeli smo neki su se u svojim 60-im godinama sjetili da plata može biti 1.500€, čestitamo im na tome, ali nažalost, mnoge generacije nisu vidjele tu njihovu mudrost kad je bilo vrijeme da je pokažu. Imali su 30 godina da dokažu da je moguće doći do 1.500€ prosječne zarade i ja znam da je moguće doći, ali oni su to morali znati i prije, a ne sada kada smo mi pokrenuli povećanja plata i penzija građanima i kad smo počeli da pričamo o tome umjesto o podjelama koje nam 30 godina oni nameću“ - istakao je Spajić.

„Nisam ja sam ovdje i niko od nas pojedinačno nije bitan, bitni su stotine i hiljade onih ljudi koji rade, koji su spremni da rade za ovu državu i za sve gradove u Crnoj Gori, tim ljudima treba dati šansu, a ne ljudima kojima je lična i partijska korist na prvom mjestu kao što je to bilo svih ovih godina“ – poručio je Spajić.

On je istakao da ga često pitaju u čemu se Pokret Evropa sad razlikuje od ostalih partija.

„Mi imamo superioran ekonomski program i mnoge druge programe koje smo već predstavili, ali ključna stvar gdje se mi razlikujemo od drugih partija i gdje je Jakov superioran u odnosu na sve ostale predsjedničke kandidate je to što je nama javni interes na prvom mjestu, a ne privatni i partijski interesi“ - poručio je Spajić.

On se osvrnuo i na to kakvi ljudi treba Crnu Goru da predstavljaju u svijetu.

„Do sad smo imali ljude koji su nas predstavljali kako su nas predstavljali i najbolji lakmus papir toga kako su nas ti ljudi predstavljali je odnos stranaca prema nama. Svi vi koji ste imali priliku da putujete negdje vidjeli ste kako se razne države odnose prema nama kad pokažete crnogorski pasoš, kao da ste pokazali ne znam šta i to je nešto što se mora promijeniti, a da bi se to promijenilo, moramo promijeniti ljude na vrhu i to prvo da promijenimo predsjednika države, čovjeka koji predstavlja državu. Kada Jakov Milatović ode da pregovara sa bilo kojim strancima ili na razgovor sa predsjednikom Francuske, predsjednikom bilo koje druge velike države, on će biti ravnopravan sa tim ljudima, a ovi do sad, oni su išli u Brisel, u Pariz, u London da se slikaju, da pokažu da su bili tamo, Jakov će biti ravnopravan i na dostojanstven način će predstavljati Crnu Goru“ - poručio je Spajić.

„Tačno je da predsjednik nema prevelike ingerencije, međutim, Jakov ovog puta ima strašne protivnike i vrlo je bitno da za narednih 5 godina trasiramo put, pravu trajektoriju Crne Gore, u kom pravcu treba da se kreće naša država, zato su ovi izbori sudbonosni za Crnu Goru, i ovim izborima ja sam ubijeđen, mi ćemo okrenuti točak istorije na pravu stranu i sljedećih 10-15 godina biće procvat Crne Gore“ - zaključio je Spajić.