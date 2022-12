Skupština Podgorice bira direktore i odbore gradskih preduzeća, iako je odbornicima istekao mandat, kako prenose Vijesti

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Njihov nezvanični sagovornik kaže da ih nova vlast neće moći smijeniti bez naknada. Iz Glavnog grada nisu odgovorili da li je to zakonski sporno.

Pored toga što će povećati zarade službenicima i namještenicima, odlazeća uprava Glavnog grada će na sjednici podgoričkog parlamenta u petak, dan prije novogodišnjih praznika, izabrati i direktore i članove odbora i savjeta lokalnih javnih preduzeća i ustanova.

Dan ranije, 29. decembra, zakazana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja Glavnog grada, čiji je predsjednik Mihailo Anđušić (DPS). Na dnevnom redu su predlozi rješenja za imenovanje dvoje izvršnih direktora, 12 odbora direktora, četiri savjeta i jednog upravnog odbora gradskih institucija.

”Odbornicima u Skupštini Glavnog grada istekao je mandat 7. jula 2022. Članovima odbora i direktorima društava je takođe istekao mandat, tako da i jedni i drugi, i odbornici i članovi borda i direktori primaju naknade bez pravnog osnova”, rekao je za Vijesti funkcioner Demokrata i sekretar Izborne komisije Glavnog grada Vladimir Vujović.

Lokalni izbori u Podgorici održani su 23. oktobra, ali predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević (DPS) odbija da dozvoli proglašenje konačnih rezultata, navodeći da se to ne može desiti do odluke Ustavnog suda u vezi izbornih žalbi. Pošto je izborno zakonodavstvo nedorečeno u tom dijelu, to ga partije tumače kreativno pa su u većini gradova proglašeni izborni rezultati, izuzev u Podgorici, Pljevaljima, Šavniku i Plavu.

Uprkos ranijoj tvrdnji predsjednika podgoričkog parlamenta Đorđa Suhiha (SD) da nema potrebe a ni zakonskog uporišta da zasjedaju do proglašenja rezultata, sjednica Skupštine Glavnog grada je u međuvremenu ipak zakazana za 30. decembar. Ranije je najavljeno da će tada biti izglasana i odluka o povećanju plata gradskim službenicima i namještenicima.

Iz PG biroa su kasnije pojasnili da nema prepreka za sazivanje sjednice.

”Skupština Glavnog grada, kao ni skupštine drugih jedinica lokalne samouprave, ne raspuštaju se danom održavanja lokalnih izbora. Zakonom o izboru odbornika i poslanika (član 14 stav 3) propisano je da danom potvrđivanja mandata odbornika, odnosno poslanika novog saziva prestaje mandat odbornika, odnosno poslanika prethodnog saziva. To dalje znači da mandat odbornika novog saziva počinje da teče od dana potvrđivanja mandata, odnosno od dana konstituisanja. S tim u vezi, dosadašnji odbornici mogu da izvršavaju svoje obaveze, pa i obavezu da učestvuju u javnim raspravama i da prisustvuju sklapanju brakova. Međutim, cijeneći trenutnu situaciju, vjerujemo da je najispravnije da obavljaju samo ono što podrazumijeva nesmetano odvijanje redovnih aktivnosti, odnosno obezbjeđivanje uslova za normalan život u glavnom gradu”, kazali su tada iz PG biroa za Vijesti.

Iz Skupštine Glavnog grada nisu odgovorili na pitanja zašto se ona bavi imenovanjima ako joj je istekao mandat i da li je to zakonski sporno. “Hoće li ljudi koje planirate da imenujete na funkcije u javnim preduzećima i ustanovama, imati pravo na naknade ako po dolasku nove vlasti budu smijenjeni prije isteka mandata?”, takođe je pitanje koje je ostalo bez odgovora.

Nezvanični sagovornik Vijesti blizak gradskoj vlasti rekao je da će novoizabrani funkcioneri, prije svega direktori, biti u punom mandatu i da nova vlast neće moći da ih smijeni bez naknada.

Vladimir Vujović je rekao da Zakonom o izboru odbornika i poslanika precizirano da se konačni rezultati objavljuju 15 dana od dana izbora i da se verifikuju mandati novim odbornicima u roku od 30 dana od dana izbora.

”Evidentno je da se u ovakvom ponašanju može govoriti o zloupotrebi službenog položaja, te ove radnje mogu biti i u domenu krivične odgovornosti”, dodao je. Vujović je ranije najavio da će nova vlast preispitati sve odluke aktuelne vlasti DPS-a nakon 23. oktobra.