Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović govorio je danas u Skupštini o izbornom inženjeringu koji je prisutan u Šavniku. Dodao je da je riječ o malverzacijama i prevarama u režiji DPS-a.

“Nema sumnje da je ovaj dosadašnji zakon bio jedan od onih koje je u proteklom periodu bivši režim koristio za izborne malverzacije. I ta grupacija je i u prethodnom periodu nemilice koristila njegove slabosti, posebno u manjim opštinama, ali to nažalost nije bilo toliko u fokusu. A onda je sve dovedeno eskaliralo kada je uoči izbora u Šavniku broj birača povećan za skoro trideset odsto, pa su se u to što smo tvrdili godinama uvjerili i oni koji nijesu vjerovali da to postoji”, istakao je Vučurović.