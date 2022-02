Sastanak predstavnika opštinskih odbora Demokratskog fronta, Demokrata i Prave Crne Gore, na kome su juče trebali da budu nastavljeni pregovori o prevazilaženju aktuelne političke krize u Budvi, odgođen je za danas, piše Pobjeda.

Izvor: MONDO

Kako prenosi Pobjeda, odbornici Fronta, Demokrata i Prave Budve do sada su održali dvije runde pregovora, ali bez konkretnog dogovora o načinu izlaska iz političke krize koja već pola godine potresa metropolu crnogorskog turizma.

Posljednji sastanak održan je u petak, a Pobjedi je iz više izvora uključenih u pregovore saopštilo da su Demokratska Crna Gora i Prava Budva ostali pri ranijem zahtjevu da se, u cilju uspostavljanja normalnog funkcionisanja lokalne uprave, sa čelnih pozicija Opštine i Skupštine opštine povuku funkcioneri Demokratskog fronta Marko Carević i Demokrata Krsto Radović.

Demokratski front, sa druge strane, to ne prihvata kao rješenje i insistira na tome da se lokalni parlament odblokira. Stav Fronta je da je u Budvi na sceni parlamentarna kriza jer parlament ne funkcioniše, dok izvršna vlast radi. Za taj politički savez prihvatljiv je samo dio tog zahtijeva, koji se odnosi na to da predsjednik SO Krsto Radović podnese ostavku na tu funkciju, ali ne i to da sa funkcije ode i Carević, navodi Pobjeda.

Podsjećamo, politička kriza u Budvi uslijedila je odmah nakon lokalnih izbora 30. avgusta 2020. godine, jer predstavnici vladajuće većine nijesu uspjeli da dogovore formiranje koalicije.

Zbog nezasijedanja Skupštine opštine Budva duže od pola godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija nedavno je izdalo preporuku da se do 25. februara održi sjednica lokalnog parlamenta i time izbjegne primjena instituta kojim Vlada raspušta lokalni parlament čiju funkciju, do konstituisanja novog, obavlja odbor povjerenika koji imenuje Vlada.

Izvor Pobjede, blizak prvom čovjeku Opštine Marku Careviću, vjeruje da do toga ipak neće doći i da će Radović do petka sazvati sjednicu SO i to sa tačkom dnevnog reda perifernog karaktera, samo kako bi Demokrate u Budvi izbjegle odgovornost i eventualne optužbe za izdaju izborne volje građana, protiv čega se bore na državnom nivou.

“Ja mislim da je ovo samo njihova predstava za javnost, jer oni ne žele da se dogovore. Njima Budva trenutno, zbog svega što se dešava na državnom nivou i pozivanja ljudi na ulice, predstavlja problem, jer bi bilo neprincipijelno da u Budvi prekrajaju izbornu volju, a na republičkom nivou se bore protiv toga. Mislim da njima samo treba pauza od šest mjeseci. Vjerujem da će se održati neka sjednica Skupštine, oko nekog pitanja koje nije krucijalno poput usvajanja budžeta. Demokrate bi time mogle da se opravdaju pred crnogorskom javnošću. A da je tu volja za nekim dogovorom, ja je ne prepoznajem”, zaključio je izvor Pobjede.