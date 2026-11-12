Podgoričanke su prošlog vikenda priredile iznenađenje u Dortmundu, gdje su nakon velikog preokreta slavile rezultatom 25:24. Iako su na poluvremenu zaostajale četiri gola, igračice Budućnosti uspjele su da pronađu pravi ritam i stignu do vrijedne pobjede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice OTP Group Budućnosti u nedjelju od 16 časova u Podgorici dočekuju Borusiju Dortmund u okviru osmog kola Lige šampiona, sa ciljem da pred domaćim navijačima potvrde veliki trijumf iz Njemačke i nastave pobjednički niz. Trenerica Maja Savić smatra da bi novi uspjeh protiv njemačkog predstavnika mogao da bude važan korak ka preokretu sezone.

Podgoričanke su prošlog vikenda priredile iznenađenje u Dortmundu, gdje su nakon velikog preokreta slavile rezultatom 25:24. Iako su na poluvremenu zaostajale četiri gola, igračice Budućnosti uspjele su da pronađu pravi ritam i stignu do vrijedne pobjede.

Savić ističe da je taj rezultat potvrda zajedništva i karaktera ekipe, ali upozorava da će revanš pred domaćom publikom biti još zahtjevniji.

„Sigurno mislim da može biti prekretnica u ovoj sezoni. Pokazali smo da smo tim, a ovdje će biti sigurno još teže“, kazala je trenerica Budućnosti.

Ona smatra da povratak iz rezultatskog minusa nije bio slučajan, već posljedica predanog rada i povjerenja u zajedničku ideju.

„Iz minusa od četiri gola došli smo na plus jedan. Mislim da to ne može bilo koja ekipa i da to nije slučajnost, već rezultat minulog rada i vjerovanja u moje zamisli“, poručila je Savić.

Posebno je zadovoljna igrom odbrane i učinkom golmanki u prvom susretu, dok uoči novog duela očekuje dodatni napredak u napadačkim rješenjima.

„Želimo širinu u napadu i dosta viškova. Sve što je bilo dobro zadržaćemo, a neke sitnice ćemo ispraviti“, objasnila je Savić.

Budućnost, međutim, očekuje ozbiljan izazov, s obzirom na kvalitet protivnika i činjenicu da je Borusija u međuvremenu upisala ubjedljivu pobjedu u domaćem prvenstvu.

Govoreći o očekivanjima koja prate klub, Savić je naglasila da je pritisak sastavni dio igranja za Budućnost, od koje se uvijek traže najviši rezultati.

„Budućnost je veliki klub, najbolji crnogorski brend i od nas se uvijek očekuje da budemo na visokom nivou. Želim da pobijedimo i to je to“, istakla je trenerica.

Ujedno je uputila poziv navijačima da ispune tribine i pruže podršku ekipi u važnom evropskom okršaju.

„Počeli smo da igramo bolje, da pobjeđujemo i daćemo svoj maksimum. Vjerujem da će publika to prepoznati“, zaključila je Savić.

Dodatnu pažnju privukao je i povratak nekadašnje kapitenke Marije Jovanović u klupske strukture, gdje je dobila novu ulogu. Jovanović je poručila da joj angažman u Budućnosti predstavlja posebno zadovoljstvo, ali i odgovornost da svojim iskustvom doprinese daljem razvoju kluba.

„Vjerujem da ću svojim prisustvom i idejama doprinijeti razvoju kluba i učvršćivanju temelja na kojima počiva već godinama“, istakla je Jovanović.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je i da je reprezentativka Farskih Ostrva Suna Hansen uspješno operisala meniskus, nakon čega je započela proces rehabilitacije.

Zdravstvena situacija u ekipi i dalje nije idealna. Itana Grbić i Ivana Savić imaju probleme sa povredama, pa je njihov nastup u narednom periodu pod znakom pitanja. Mariju Marsenić očekuje duža pauza zbog povrede Ahilove tetive, dok Nađa Kadović takođe trenutno nije na raspolaganju stručnom štabu.

Uprkos kadrovskim problemima, Budućnost će imati priliku da pred svojim navijačima potvrdi vrijednost pobjede iz Dortmunda i napravi novi važan korak u Ligi šampiona.

Utakmica osmog kola između Budućnosti i Borusije Dortmund igra se u nedjelju od 16 časova u Podgorici.