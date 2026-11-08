Nakon dvonedjeljne pauze, nastavlja se EHF Liga šampiona za rukometašice. OTP Group Budućnost danas, u nedjelju, od 16 časova gostuje Borusiji u Dortmundu, u utakmici sedmog kola grupne faze.

Izvor: ŽRK Budućnost

Njemački predstavnik u dosadašnjih šest kola osvojio je šest bodova, dok izabranice Maje Savić imaju dva, pa ih u Dortmundu očekuje važan izazov u borbi za plasman u osminu finala.

Norveška Sola, OTP Group Budućnost i slovenački Krim trenutno imaju po dva boda, a upravo će se ove tri ekipe do kraja grupne faze boriti za šesto mjesto u grupi, posljednje koje vodi u narednu rundu elitnog takmičenja.

U ostalim mečevima sedmog kola sastaće se Krim i Sola, Brest i ĆSM Bukurešt, kao i Esbjerg i FTC.

Budućnost će istog rivala ponovo dočekati 15. novembra u Podgorici, kada će Borusija gostovati u „Morači“. Nakon tog duela slijedi pauza u Ligi šampiona zbog Evropskog prvenstva 2026. godine.