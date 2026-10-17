Maja Savić nije krila razočaranje nakon još jednog dramatičnog završetka utakmice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice Budućnosti propustile su priliku da osvoje bodove na gostovanju Krimu u šestom kolu Lige šampiona. Nakon pobjede nad Solom, podgorički tim nije uspio da izbjegne poraz u Ljubljani, i to na najteži mogući način – golom domaćina u posljednjoj sekundi utakmice.

Budućnost je imala priliku da dođe do remija, ali Jelena Vukčević nije iskoristila sedmerac na 27 sekundi prije kraja. Ipak, crnogorske šampionke ponovo su došle do lopte, ali su je ubrzo izgubile, što je Krim kaznio i stigao do pobjede u samom finišu.

Maja Savić nije krila razočaranje nakon još jednog dramatičnog završetka utakmice.

„Ne mogu da vjerujem da nam se već dvije utakmice zaredom dešavaju ovakve stvari u posljednjih 30 sekundi i da se sve ovako izrežira. U Podgorici smo protiv Sole imali sreće jer je Atingre odbranila zicer i sačuvali smo pobjedu. Ovdje smo imali šansu, neriješen rezultat i sedmerac koji smo promašili, a nakon toga smo osvojili loptu i vrlo brzo je izgubili i maltene izgubili dobijenu utakmicu“, kazala je Savić.

Đurđina Jauković je i drugi meč zaredom izgubila loptu u ključnim trenucima. Dok je protiv Sole Budućnost spasila Armel Atingre, ovoga puta takav rasplet je izostao.

„Ne mogu da joj zamjerim, znam da joj je mnogo teško, drugu utakmicu zaredom je izgubila loptu u posljednjim momentima. Nije bitna ta jedna lopta, sagledavam cijelu utakmicu i sve što se dešavalo. Smjenjivali smo se u vođstvu, na kraju smo došli do stabilnosti. U drugom poluvremenu sam morala da odmorim Đinu i neke važne igračice, kada sam mijenjala dvije igračice u odbrani dolazilo je do pada“, objasnila je trenerka podgoričkog tima.

Poraz u Ljubljani ostavio je gorak ukus, posebno zbog propuštene prilike da se osvoji makar bod u borbi za šesto mjesto, koje vodi u nokaut fazu takmičenja.

Savić je istakla da ekipi nedostaje veći broj igračica koje mogu da odgovore zahtjevima najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

„Šta je tu je, još tražim igračice koje će moći da odgovore ovom ritmu na adekvatan način. Ipak je ovo Liga šampiona, znam da je teško da se iznese sa jednom postavom. Ukoliko bude više igračica koje mogu da odgovore izazovu i koje su na raspolaganju imaćemo i veće šanse. Nije ništa izgubljeno, ali ostaje žal što smo izgubili dobijenu utakmicu“, poručila je Savić.