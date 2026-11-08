Rukometašice Budućnosti savladale su Borusiju Dortmund u gostima rezultatom 25:24, a junakinja Podgoričanki bila je Jovana Skrobić, koja je pogotkom u samom finišu donijela trijumf ekipi Maje Savić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice Budućnosti upisale su veliku pobjedu na gostovanju Borusiji Dortmund rezultatom 25:24, a junakinja trijumfa bila je Jovana Skrobić, koja je svega sedam sekundi prije kraja postigla odlučujući pogodak za Podgoričanke.

Izabranice Maje Savić otputovale su u Njemačku bez kapitenke Itane Grbić, a situaciju im je dodatno otežao crveni karton Jelene Radivojević u 11. minutu. Tokom prvog poluvremena Budućnost je imala problema u napadu, što je domaća ekipa iskoristila i na odmor otišla sa četiri gola prednosti.

Borusija je i u drugom dijelu susreta uspijevala da sačuva vođstvo, ali su Podgoričanke u finišu pokazale karakter i podigle nivo igre. Đurđina Jauković i Jovana Skrobić pokrenule su veliki povratak, dok su Andrea Škerović, a potom i Armel Atingre, ključnim odbranama pomogle ekipi da ostane u rezultatskom priključku.

Budućnost je uspjela da preokrene rezultat i povede 22:21, nakon čega je uslijedila neizvjesna završnica. Pri rezultatu 24:24, Skrobić je preuzela odgovornost i sedam sekundi prije posljednjeg zvižduka pogodila za veliko slavlje crnogorskog prvaka.

Ovim trijumfom Budućnost je ponovo istakla kandidaturu za plasman u osminu finala, ali i za osvajanje petog mjesta u grupi A.