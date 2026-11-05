Boris Beker je objasnio zbog čega misli da Sašu Zverev ne vole u Njemačkoj iako je prvi teniser svijeta trenutno.

Izvor: chuhmann Alexander / Action Press / Profimedia

Saša Zverev je prvi teniser svijeta, ali ga žestoko prozivaju i napadaju. Pa čak i u Njemačkoj, zemlji pod čijom zastavom nastupa. Zašto ga ne vole ni tamo? Odgovor na to pitanje pokušao je da pruži Boris Beker. Legendarni teniser koji ni sam ne voli novog broja jedan.

"Njegovi roditelji su Rusi, priča ruski sa svojim timom tokom mečeva. Uz sve to nije javno pričao o ratu u Ukrajini i sa ličnog aspekta to mogu da razumem. Međutim, sve to mu ne pomaže da osvoji publiku u Njemačkoj", počeo je Beker razgovor za "Der Špigel".

Smatra da je upravo jezik jedna od stvari koja utiče na odnose Zvereva i publike u Njemačkoj.

"Kada daje intervjue na nemačkom to je obično previše suvoparno i kruto. Nije toliko fin ni u odnosu sa novinarima. Ali, kada priča na engleskom, onda pokaže svoj šarm, smisao za humor, zna da se nasmije"

Beker ima savjet za Sašu

Uputio je Beker i savjet svom sunarodniku i tvrdi da to može da mu pomogne.

"Privatno sam upoznao šarmantnog i zabavnog Sašu Zvereva. Mislim da treba da se otvori više i da dozvoli ljudima da ga upoznaju. Ako želi da ga više poštuju i da ga vole, posebno u svojoj zemlji, mora da uloži više truda", zaključio je Beker.