Novak Đoković je dobio dvije dobre vijesti u kratkom vremenskom razmaku, poslije Saše Zvereva je ispao i Aleks de Minor u Parizu.

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Novak Đoković je dobio dvije dobre vijesti u kratkom vremenskom razmaku. Na turniru u Parizu su u takmičenje u drugom kolu završili i Saša Zverev i Aleks de Minor. Informacije koje su od ogromnog značaja za srpskog tenisera iz dva razloga.

Prvi je taj što mu se "čisti" žrijeb u francuskoj prijestonici. Sada će u osmini finala Novak, ako pobijedi Rinkija Hidžikatu, igrati protiv Tomasa Martina Ečeverija umjesto De Minora. A, ako nastavi put, rival u četvrtfinalu biće mu Lorenco Muzeti ili Luka van Eš, a ne Zverev.

Bolje od ovoga nije moglo, ali ne treba zaboraviti da je nešto slično bilo i na Rolan Garosu tako da ne treba "trčati pred rudu". Doduše, to je nešto što Đoković i te kako dobro zna.

Šta sad ovo znači za Završni masters?

Đoković je trenutno na 10. mjestu u trci za Torino i sada drži apsolutno sve u svojim rukama. Više ne zavisi samo od drugih igrača, već se on za sve pita. Potrebno je da dođe najmanje do polufinala u Parizu, jer je to jedina šansa da prestigne Rafaela Hodara koji trenutno drži osmo mjesto sa 3.234 boda, dok je De Minor ispao iz trke jer ima 3.170.

Đokoviću mogu da priprijete sada samo dvojica Amerikanaca - Tejlor Fric i Tomi Pol. Obojica moraju da dođu najmanje do finala da bi imali šansu za Torino. Novaku je u ovom momentu, prema kalkulacijama, dovoljno polufinale za to, ali ako niko od spomenute dvojice ne dođe do finala.