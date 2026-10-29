Srpski teniser Novak Đoković vratio se u Bazel i iznenadio sve svojim znanjem njemačkog jezika.

Izvor: YouTube/SRF Sport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković vratio se u Bazel poslije 15 godina iz više razloga. Prvi je bio da isprati svog prijatelja i rivala Stena Vavrinku u zasluženu penziju, a drugi je da pokuša da sakupi bodove za Završni masters u Torinu, na kome želi da učestvuje ove godine, a trenutno je dva mjesta ispod crte.

Kada je već u Bazelu, Novak Đoković je odlučio i da uživa, tako da se zabavlja na terenu i s publikom, pa je poslije pobjede nad Ugom Umberom (2:1) progovorio i njemački jezik. I malo je reći da je publiku ostavio u šoku.

Kako je Đoković progovorio njemački?

U svom uvodnom izlaganju Novak Đoković je rekao da mu je bilo važno da se bori i da vrati svaku loptu u teren, da je imao i malo sreće kada je sačuvao servis, ali da je uspio polako da podiže nivo igre kako se meč bližio kraju.

Nole surprises with his language skills ❤️ https://t.co/5h0TY1LJ6H — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)October 29, 2026



"Znam da sam počeo nešto sporije, ali mislim da je to bilo posljedica njegovog nevjerovatnog kvaliteta, agresivnosti i jasnog plana igre koji je savršeno sprovodio. Bilo je veoma teško vraćati njegov servis. Mijenjao je ritam, a uz to je on još i ljevoruk. Nema mnogo ljevorukih igrača, pa su taktika i pristup uvijek pomalo drugačiji. Ovo je bio jedan od onih mečeva u kojima jednostavno morate da se borite, da se nadate da ćete dobiti svoje šanse i da ih iskoristite kada se ukažu. Upravo to se danas dogodilo", rekao je Đoković.

A onda, na oduševljenje publike, obratio se na njemačkom: "Hvala lijepo. Hvala vam. Mnogo vam hvala. Možda ću do kraja nedjelje malo progovoriti na njemačkom, ali danas mi je prvi dan ovdje, pa sam zaboravio mnogo riječi. Hvala vam na današnjoj podršci", rekao je Đoković i dodao: "A sada da se vratimo na engleski, ha-ha."

Oduševio i drugi dio Švajcarske

Novak Đoković priča francuski u Švajcarskoj Izvor: YouTube/DjokerNole Media

Prije dvije godine Novak Đoković je igrao u Švajcarskoj, samo u Ženevi, gdje se većinski priča francuski jezik, a i tamo je oduševio navijače izjavom. Odlično priča i francuski jezik, daleko bolje od njemačkog.

Navijači su čak otpjevali Novaku i rođendansku pjesmu, a i sam srpski teniser im je "uzvratio" na ovakvo gostoprimstvo. Đoković se obratio čitavom stadionu na francuskom jeziku (jednom od četiri zvanična u Švajcarskoj), a ono što je posebno oduševilo sve je što je i čitavu konferenciju za medije vodio na "jeziku domaćina". I malo je reći da je to učinio perfektno, zbog čega su posebno bili oduševljeni novinari koji nisu očekivali da se Đoković tako dobro snalazi.

"Iznenađen sam podrškom i pozitivnom energijom koju sam dobio danas, odnosno prethodna dva dana. Imao sam malo problema poslije kiše, ali sam našao ritam. Važno je bilo da napravim brejk u drugom setu i onda sam došao do važnih poena, kada sam tjerao rivala da igra potez više. Posljednja tri gema sam igrao na visokom nivou, a pošto mi je ovo prvi meč u Ženevi, zadovoljan sam. Potrebno mi je da odigram još mečeva kako bih dobio samopouzdanje pošto počinje Rolan Garos", iskreno je Đoković otkrio svoje motive igranja u Švajcarskoj.

Koje sve jezike govori Đoković?

Novak Đoković poznat je i po tome što govori više stranih jezika, a njegovo znanje često dolazi do izražaja na turnirima širom svijeta. Pored maternjeg srpskog, odlično se služi engleskim, italijanskim, španskim i francuskim jezikom, dok govori i portugalski. Posebnu pažnju privlači kada se obrati publici na jeziku zemlje domaćina, pa je tako pokazao da zna i pojedine fraze na kineskom, japanskom, ruskom i arapskom. U Kini je više puta oduševio navijače govoreći mandarinski, dok je u Bazelu, gdje se vratio poslije 15 godina, publiku pozdravio na njemačkom.

Pokazao je i da umije da se obrati publici na grčkom. Iako ne govori sve ove jezike podjednako tečno, trud da komunicira sa ljudima na njihovom jeziku dodatno doprinosi njegovoj popularnosti širom svijeta.