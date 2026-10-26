Toni Nadal je odlučio da više neće biti trener, ali otkriva svog favorita između Alkaraza i Sinera.

Izvor: YouTube/Club 28X

Legendarni teniski trener Toni Nadal odlučio je da više neće trenirati nikoga. Znamo da je pravio velike uspjehe sa Rafaelom Nadalom, svojim nećakom, koji je pod njegovim vođstvom osvojio većinu od 22 grend slem titule, dok je takođe sarađivao i sa Feliksom Ože-Alijasimom, dok ga sve češće u poslednje vreme povezuju i sa Alkarazom i sa Sinerom. Kako sam kaže, ništa od toga, iako bi volio da vidi "od čega su oni" napravljeni.

Vidi da su izuzetni teniseri, koje najčešće već stavljaju u isti folder sa "velikom trojkom", pa mu to posebno smeta jer zna koliko je još znoja potrebno da bi se uopšte približili nivou Federera, Nadala i Đokovića.

Šta kaže Toni Nadal o Sineru i Alkarazu?

"Kada bih morao da biram između njih dvojice, uopšteno govoreći, izabrao bih Karlosa Alkaraza. Lično mi se više sviđa njegov stil igre, mada moram da priznam da je Janik Siner ove godine dokazao da je veliki igrač. Ne mogu da kažem ko je od njih dvojice bolji, ali bih se, prema sopstvenom ukusu, opredijelio za Karlosa Alkaraza", rekao je Toni Nadal na pitanje koga bi od njih radije trenirao, mada to ne planira da učini ikada više.

"Osim što je veoma kompletan i opasan igrač na terenu, djeluje mi kao veoma fokusiran i inteligentan momak", dodao je Toni Nadal.

"Nikad više u tenisu"

"Neću trenirati nijednog od njih dvojice. Ni njih, ni bilo koga drugog. Za mene je to takmičarsko poglavlje završeno", jasno je poručio Toni Nadal koji je napravio fantastičnu trenersku karijeru.

Posle svega, odlučio je da se posveti radu u akademiji, s mladim teniserima, sa onima koji tek treba da postanu vrhunski.