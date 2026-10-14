Toni Nadal je po ko zna koji put bio surovo iskren, pa je poslije ispadanja Karlosa Alkaraza imao direktnu kritiku za mladog Španca.

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Rafael Nadal je bio vrhunski teniser, svakako jedan od najboljih svih vremena, a veliku zaslugu imao je i njegov stric Toni Nadal. Trener koji je u stopu pratio sinovca i davao savjete nedavno se oglasio zbog jedne od čestih tema u svijetu tenisa. O lopticama. Kao i uvijek, bio je direktan i bez dlake na jeziku, pa je poručio da jednostavno ne voli izgovore.

"Prije nekoliko godina bili smo na US Openu sa Rafom i te godine nije uspijevao da izvuče nikakav spin iz loptica. Igrali smo i bilo je katastrofalno. Svakog dana, kada bismo izašli na trening, govorio bi mi: 'Ove loptice mi ne odgovaraju. Ne mogu da im dam nikakav spin'", započeo je Toni Nadal.

Već je postalo opštepoznato da je Nadal, pomalo prijek, ali uvijek brutalno iskren, imao otvoren odnos sa Rafaelom. Iako je ispred sebe imao tenisku legendu, nije se libio da bude surov, što je u nastavku odgovora i potvrdio.

"Sutradan bi se sve ponavljalo. Zaista ne volim izgovore. Dobio je prvi meč, drugi, treći... ali mi je na kraju dosadilo da ga stalno slušam kako se žali, pa sam mu rekao: 'Slušaj, najbolje bi bilo da izgubiš, pa ćeš, kada se vratiš na Majorku, imati loptice koje će ti omogućiti da izvučeš koliko god spina želiš.' Poslušao me je i izgubio", zaključio je Toni Nadal.

Zašto je Toni Nadal pokrenuo temu o lopticama?

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Poraz Karlosa Alkaraza u Kini izazvao je mnogo interesovanja, a mladi Španac je poslije ispadanja sa turnira, između ostalog, govorio i o lopticama. Iako su se teniseri i na nekim drugim turnirima ranije žalili na uslove, to jednostavno nije bila karakteristika trećeg igrača svijeta.

Poslije poraza od Zizua Bergsa, Karlos Alkaraz je imao materijala za razgovor, a tokom samog meča je više puta usmjeravao bijes ka stručnom štabu, posebno ukazujući na neujednačeno ponašanje teniskih loptica tokom meča.

"Uopšte mi nije jasno. Nemoguće je da se jedna loptica odbija, a da druga proklizava", požalio se Alkaraz, obraćajući se treneru Samuelu Lopezu. "Ne mogu da se nosim s tim, čovječe. Ne mogu ovako da igram."

Frustracija je direktno uticala na njegovu igru. Nije uspijevao da pronađe pravi ritam sa osnovne linije protiv rivala koji je servirao na izuzetno visokom nivou, pa je izgubio prvi set u taj-brejku, a zatim i drugi rezultatom 7:5.

Ovim iznenađenjem Bergs je ostvario jednu od najvećih pobjeda u karijeri i izborio plasman u osminu finala, gdje ga čeka duel sa Tomijem Polom, dok je Alkaraz morao ranije da spakuje kofere i završi učešće na turniru.

Oglasio se i Tejlor Fric

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tejlor Fric je takođe iznio mišljenje nakon pobjede u dva seta protiv Matea Arnaldija u prvom kolu masters turnira u Kini.

"Ove loptice su veoma brze dok su nove, a onda se troše nevjerovatnom brzinom", rekao je Fric. "Kada se istroše, prava je noćna mora pokušati da se osvoji poen. Kada se istroše, Bože moj, pravo je mučenje završiti poen."

(MONDO)