Rukometašice Budućnosti doživjele su bolan poraz u šestom kolu Lige šampiona. Krim je u dramatičnoj završnici savladao podgorički tim rezultatom 24:23, golom Nine Zulić u posljednjoj sekundi utakmice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorski šampion imao je priliku da izbjegne poraz, ali nije iskoristio dvije šanse u samom finišu. Pri rezultatu 23:23, Jelena Vukčević promašila je sedmerac, nakon čega su „plavo-bijele“ ponovo došle do lopte, ali su izgubile posjed. Uslijedila je kontra slovenačkog tima koju je Zulić pretvorila u pobjedonosni pogodak.

Domaće rukometašice bolje su otvorile meč i već u devetom minutu imale tri gola prednosti (5:2). Budućnost je, međutim, brzo pronašla ritam u napadu, pa je serijom 5:1 do 18. minuta preokrenula rezultat i povela sa 7:6.

Do odlaska na odmor igralo se uglavnom gol za gol. Ekipa koju predvodi Maja Savić imala je priliku da se odlijepi na dva gola razlike, ali Jelena Radivojević nije iskoristila dobru situaciju. Budućnost je na poluvrijeme otišla sa minimalnom prednošću – 11:10.

Podgoričanke su dobro otvorile i nastavak susreta, pa je Jelena Vukčević sa sedmerca u 39. minutu donijela svojoj ekipi vođstvo od 14:12. Ipak, uslijedio je pad u igri Budućnosti, što je Krim iskoristio i serijom 4:0 između 40. i 45. minuta preokrenuo rezultat na 16:14.

Maja Savić reagovala je tajmautom, nakon kojeg su se „plavo-bijele“ vratile u egal. Ipak, slovenački predstavnik ponovo je uspio da stekne dva gola prednosti, ali Budućnost nije odustajala.

Raspoložena Jovana Skrobić pogodila je u 53. minutu za novo vođstvo crnogorskog šampiona (21:20), nakon čega je uslijedila neizvjesna završnica u kojoj su se ekipe smjenjivale u vođstvu.

Drama je dostigla vrhunac u posljednjem minutu. Đurđina Jauković pogodila je stativu pri rezultatu 23:23, a potom je Ana Abina dobila direktan crveni karton zbog zadržavanja vremena. Budućnost je dobila sedmerac i priliku da dođe do pobjede, ali Jelena Vukčević nije bila precizna 27 sekundi prije kraja.

Činilo se da će Podgoričanke ipak dobiti još jednu priliku za napad, jer se lopta nakon promašenog sedmerca vratila u njihov posjed. Međutim, uslijedio je novi izgubljeni napad, a Krim je munjevito krenuo u kontru. Nina Zulić pogodila je sa zvukom sirene za konačnih 24:23 i veliko slavlje domaćeg tima.

Ni odlična partija Jovane Skrobić nije bila dovoljna da Budućnost izbjegne poraz. Ona je bila najefikasnija u redovima podgoričkog tima sa osam golova. Jelena Vukčević i Đurđina Jauković postigle su po pet, Ivona Pavićević tri, a Ivana Godeč dva pogotka.

Golmanka Armel Atingre upisala je 12 odbrana, ali je Budućnost na kraju ostala bez bodova nakon dramatičnog raspleta u posljednjim sekundama.