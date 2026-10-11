Podgoričanke slavile 23:22 u petom kolu Lige šampiona, a junakinja večeri bila je Armel Atingre, koja je u dramatičnoj završnici sačuvala pobjedu svog tima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice Budućnosti upisale su prvu pobjedu u ovogodišnjoj Ligi šampiona, savladavši norvešku Solu u Podgorici rezultatom 23:22. Na taj način prekinule su niz od devet uzastopnih poraza u elitnom takmičenju i napravile važan korak u borbi za plasman u narednu fazu.

Izabranice Maje Savić nijesu najbolje otvorile susret, ali su nakon početnog zaostatka uspjele da preuzmu kontrolu i na poluvrijeme odu sa prednošću od 14:11. Domaće su u nastavku imale i pet golova viška, ali je pad u igri omogućio gošćama da se vrate i u finišu izjednače na 20:20.

Ipak, Budućnost je u odlučujućim trenucima pronašla snagu da sačuva prednost. Ivana Godeč i Ivona Pavićević donijele su važne golove, dok je Armel Atingre u posljednjem napadu Sole sjajnom odbranom spriječila izjednačenje i ovjerila trijumf crnogorskog predstavnika.

Godeč je predvodila Budućnost sa sedam pogodaka, dok su Pavićević, Jauković, Skrobić i Vukčević postigle po tri gola. Atingre je susret završila sa devet odbrana, a posljednja se pokazala kao presudna.

Ovaj trijumf predstavlja značajan podstrek za podgorički tim, koji je nakon dužeg perioda konačno pokazao da može da se nosi sa izazovima na evropskoj sceni.

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