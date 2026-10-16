Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da doda još jedan turnir u svoj raspored u finišu sezone.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, potvrdio je učešće na turniru Serije 500 u Bazelu, prenosi švajcarski "Blik". Takmičenje je na programu od 24. oktobra do 1. novembra, što će srpskom asu poslužiti kao priprema za Pariz.

Kako su naveli organizatori turnira, Đoković je pozivnicu "u posljednjem trenutku i sa velikim zadovoljstvom". To znači da se vraća u Bazel poslije čak 15 godina, gdje je zabilježio samo tri nastupa tokom karijere na ovom turniru.

Srpski as je jednom stigao do polufinala i dva puta do finala, a jedinu titulu slavio je 2009. godine kada je pobijedio ljubimca navijača Rodžera Federera. On mu se revanširao već naredne godine, a poznato je da je Švajcarac ovdje apsolutni rekorder sa 10 titula.

(MONDO)