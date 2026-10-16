Karlos Alkaraz se suočava s povredama i promjenama servisa, a Rene Stabs analizira kako to utiče na njegovu igru.

Izvor: Screenshot/YouTube/@RolexShanghaiMasters/@marieclaire

Španski teniser Karlos Alkaraz je još kao mladić najavio da će biti jedan od najboljih tenisera svijeta. Međutim, povrede su u ranoj fazi karijere zadesile talentovanog igrača, pa smo u sezoni koja se polako približava kraju vidjeli uspone i padove Karlosa Alkaraza. Da li će igrati do kraja sezone, da li će ga povrede ometati, ali i da li će uspijeti da unaprijedi tehniku, sve su to pitanja na koja i dalje nemamo odgovor, ali Rene Stabs smatra da je ideja Alkaraza da slijedi Novaka Đokovića kad je u pitanju servis zapravo veliki problem za Španca.

Trenutno treći teniser svijeta ima samo 23 godine i već je osvojio sedam grend slem turnira. Iako je još daleko od Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, pred njim je još sigurno 10, a možda i 15 godina karijere. Ipak, mnogo toga će zavisiti od njegove forme.

Karlos Alkaraz je tokom sezone prilagođavao servis, a zbog problema sa zglobom imao je izuzetno dugu pauzu od tenisa. Stabs veruje da je upravo promjena servisa bila razlog zbog kojeg je Alkaraz imao muke sa zglobom. Stabs je u podkastu "The Rennae Stubbs Tennis Podcast" pokušala da objasni probleme Španca.

Šta je rekla Rene Stabs?

"Kada je riječ o servisu, mislim da je jedan od razloga zbog kojih je imao toliko problema sa ručnim zglobom to što je promenio servisni pokret i počeo da spušta ručni zglob, poput Novaka Đokovića", rekla je Stabs.

Bivša teniserka, koja je trenirala i Serenu Vilijams, detaljnije je analizirala problem Karlosa Alkaraza: "Ne znam to sa sigurnošću, ali mislim da su te male promjene ostavile posljedice na njegov ručni zglob. Zato vjerujem da će imati određenih poteškoća. To sam rekla još na US Openu, čak i kada je igrao sa Serenom (Vilijams). Imala sam utisak da njegov servis više nema onu snagu i prodornost", dodala je.

Možda nešto slabiji servis Karlosa Alkaraza nije pretnja kada je u pitanju dominacija nad ostalim igračima, ali kada je u pitanju Janik Siner, e pa, za te duele moraće da ode korak dalje. A pauza između sezona mogla bi da mu pomogne u tome.

"Ipak, nadam se da će se time pozabaviti tokom pauze između sezona, jer mora da unaprijedi servis, naročito na bržim podlogama. Mislim da je to svakako jedan od segmenata njegove igre koji će morati da popravi ako želi da se ravnopravno nosi sa Janikom Sinerom kada se vrati i ponovo počne da osvaja grend slem titule", zaključila je ona.

Šta se dešava sa Karlosom Alkarazom?

Mladi Španac je doživio neočekivan poraz u Šangaju, kad je Zizu Bergs bio bolji poslije dva seta. Protiv Belgijanca je Karlos Alkaraz pogodio 67 odsto prvih servisa, a osvojio je 66 odsto tih poena. S druge strane, Bergs je bio uspješniji sa 79 odsto osvojenih poena nakon prvog servisa, a imao je i devet as servisa. Alkaraz, koji je nekad bio "broj 1", u istom meču napravio je i 28 neiznuđenih grešaka, što je napravilo jasnu razliku.

Od ranije je poznato da Karlos Alkaraz radi na promeni servisa, pa je o tome imao priliku da govori na Australijan openu. "Željeli ste da kažete da je moj servis veoma sličan Đokovićevom. Znam da ste to htjeli. Nisam razmišljao o tome da napravim isti servis kao Đoković. Ipak, na kraju mogu da primijetim sličnosti. Mislim da svako mora da unosi promjene, makar i u detaljima. Želim da svake godine, na svakom turniru, budem bolji kada je servis u pitanju. Zato neprestano radim na tom udarcu", rekao je Alkaraz.

O istom problemu govorio je i nekoliko nedelja kasnije, u Melburnu: "Mislim da sam upravo na servisu napravio najviše promjena, vjerovatno tokom poslednjih godinu dana. Nijedan drugi udarac nisam toliko menjao niti sam mu posvećivao toliko pažnje", rekao je Karlos.

Na kraju, statističko poređenje najbolje svedoči da je Alkaraz u fazi promjena. Na početku sezone 2026. u prvih 12 mečeva Alkaraz je imao 90,8 odsto osvojenih gemova, dok je procenat uspjeha u 2025, ali za celu sezonu, bio 87,6 odsto. Povećan je procenat uspješnosti prvog servisa sa 64,2 na 68,3 odsto. Iako situacija sa servisom napreduje, to ne garantuje trenutno dobru formu Alkaraza, kao što smo već imali prilike da vidimo.