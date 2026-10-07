Damir Džumhur je preskočio prvu prepreku na čelendžeru u Španiji.

Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Damir Džumhur je preskočio prvu prepreku na čelendžeru u Vileni (Španija). Kao treći nosilac na ovoj smotri, najbolji bh. teniser je u dva seta izašao na kraj sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom, koji je na ovaj turnir stigao kao 313. reket planete.

Džumhur je odlično počeo meč i osvojio prva tri gema, ali je Ukrajinac uspio da se vrati i dođe do 5:5. Bez izgubljenog poena je Damir potom osvojio gem na svoj servis, a zatim iskoristio prvu brejk loptu za osvajanje seta koja mu se ukazala.

Imao je Ukrajinac, pri 1:1 u drugom setu, čak četiri brejk-lopte. Nije uspio da iskoristi nijednu, za šta je kazna stigla već u narednom gemu na njegov servis. Džumhur je krunisao drugu, a onda u petom gemu potvrdio brejk za, ispostavilo se, nedostižnih 4:1.

U narednom kolu, u borbi za četvrtfinale, Džumhura čeka teniser iz Jordana Abedalah Šelbajh. Sa njim se sastao dva puta u jesen 2024. godine, na tvrdoj podlozi u Brestu i šljaci u Alikanteu, upisavši pobjedu i poraz.

(mondo.ba, D. Šutvić)