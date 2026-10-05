Iako se vratio na teren, Karlos Alkaraz priznaje da nije zadovoljan igrom.

Izvor: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Jedan od najboljih tenisera svijeta Karlos Alkaraz iza sebe nema sjajnu sezonu, ako znamo da je gotovo pet mjeseci proveo van terena zbog povrede. Španski teniser, iako je mlad, već se susreo sa brojnim problemima i to je ono što muči njega, navijače, a može biti veliki problem i za budućnost ovog sporta. Ipak, uspio je da se izdigne iz problema, ali kako i sam tvrdi, i dalje nije zadovoljan trenutnom formom.

U Njujorku smo vidjeli Alkaraza u četvrtfinalu US opena, gdje ga je Ben Šelton zaustavio. Trenutno igra u Japanu, u Tokiju, na turniru serije 500, gdje je stigao do polufinala. Iako je bio ubjedljiv u ranijim mečevima, Alkaraz ne krije da nije zadovoljan trenutnom formom.

"Neću reći da sam mnogo daleko, ali još nisam tamo gdje želim da budem", istakao je Alkaraz. Od povratka na teren odigrao je devet mečeva u singlu, pa mu očigledno nedostaje takmičarskog ritma.

Zašto Alkaraz nije zadovoljan formom?

Iako na terenu izgleda dobro, sjajno se kreće, pruža otpor i zadaje muke rivalima, Alkarazu nešto ne štima. Kako je Španac iz Mursije naglasio, najveći problem je nedostatak mečeva. Iako naporno trenira, biće potrebno još duela da zablista u starom ritmu.

"Radim sjajne stvari, dobro treniram, ali nije isto takmičiti se i trenirati. Moram da se potrudim da ono što mi funkcioniše na treninzima prenesem i na mečeve", rekao je Alkaraz u Tokiju.

Ipak, ima i dobrih strana. "Zadovoljan sam načinom na koji igram, kao i time kako se osjećam na terenu. Dajem sve od sebe", poručio je Španac.

Kraj sezone i najava nove

Iako se sezona bliži kraju, Karlos Alkaraz sad dodaje gas kako bi za narednu bio potpuno spreman. "Turniri koji su preda mnom i mečevi koje budem igrao biće zanimljiv test za mene. Trudiću se da iz svakog iskustva izvučem pouke i nastavim da napredujem", zaključio je Karlos Alkaraz.

(MONDO)