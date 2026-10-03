Tri godine zaredom bio je prvak u više kategorija, osvojio je oko 40 medalja, od kojih 30 zlatnih, dva pehara za najboljeg takmičara, kao i bronzanu medalju sa Svjetskog prvenstva.

Viktor Šćepanović je mladi i uspješni takmičar u jiu jitsu, a iza sebe ima impresivnu sportsku karijeru: tri godine zaredom bio je prvak u više kategorija, osvojio je oko 40 medalja, od kojih 30 zlatnih, dva pehara za najboljeg takmičara, kao i bronzanu medalju sa Svjetskog prvenstva. Na jednom od posljednjih takmičenja osvojio je čak tri medalje.



U razgovoru Viktor govori o svojim počecima, motivaciji i tome kako su jiu jitsu, ali i džudo postali važan dio njegovog života. Viktor nam je otkrio da li se vidi u ulozi trenera i koliko je ta uloga izazovna, kao i da li sebe već vidi kao uzora mlađim generacijama.



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