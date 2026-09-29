Novak Đoković se vraća u Peking posle 11 godina, a prvi izazov mu je Nuno Boržes. Da li će nastaviti svoju dominaciju na ovom turniru? Portugalac ga već izaziva.

Izvor: YouTube/Cincinnati Open/Australian open/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković vratio se u Peking posle 11 godina i vidjećemo da li ponovo može da dominira na ovom turniru, kao što je prije duže od decenije, kada je bio na vrhuncu forme. Đokovića su navijači u Kini dočekali sa nestrpljenjem, jedva čekaju da ga ponovo vide na terenu, a pred njim je nimalo lak zadatak.

Prvi protivnik Novaka Đokovića biće Nuno Boržes, s kojim ga u srijedu čeka duel, i to u terminu (od 13 časova) koji odgovara domaćim navijačima, a Portugalac za sada prebacuje pritisak na najvećeg svih vremena.

Šta je rekao Nuno Boržes?

Portugalac je izjavom pred meč možda malo i motivisao Đokovića, koji voli da "eksplodira" protiv brbljivijih rivala: "Biće to veliki izazov. Zanimljivo je da ovdje nikada nije izgubio, ali nije igrao ovde još od 2015. godine, tako da se, naravno, mnogo toga promijenilo od tada. Očigledno mu odgovaraju ovi uslovi. Ovo je veoma jak turnir. Već sam znao da je velika vjerovatnoća da ću igrati protiv nekog od najboljih igrača. Na neki način, bio sam spreman za to", rekao je Boržes.

Kakav skor imaju Đoković i Boržes?

Za sada su samo jednom Đoković i Boržes bili zajedno na terenu, bilo je to prošle godine na ATP turniru serije 250 u Atini, kad je Đoković slavio 7:6, 6:4 i posle osvojio taj turnir.

"Uzbuđen sam što ću igrati pred velikim brojem ljudi i na velikom stadionu. Prvi put sam u Pekingu, ali uslovi su veoma dobri za kvalitetan tenis. Sada me, naravno, očekuje veoma veliki izazov. Nadam se da ću biti na visini zadatka, da ću odigrati dobar meč i, ko zna, možda mi pruži neku priliku", dodao je prvi reket Portugala, inače 49. na ATP listi.

"Pritisak nije na mojoj strani, statistika je u potpunosti na njegovoj. Nikada nije izgubio ovdje u Pekingu, a već me je jednom pobijedio. Na neki način, pokušaću da prebacim pritisak, da uživam i pružim svoj najbolji tenis. Možda mogu dobro da odigram".

Dominacija Đokovića u Pekingu

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Zvuči potpuno nevjerovatno, ali Novak Đoković ima 29 pobjeda i nikada nije izgubio meč na turniru u Pekingu! Šest puta je nastupao u glavnom gradu Kine i svaki put je uspio da stigne do titule, uz samo tri izgubljena seta na tim mečevima. Takvim brojkama niko nigdje ne može da se pohvali.

Istina, Novak Đoković dugo nije igrao na ovom turniru. Svih šest trofeja osvojio je prije više od decenije, a poslednji nastup bio mu je 2015. godine. Prvi put je postao šampion Pekinga 2009. godine, naredne sezone je odbranio titulu, a onda je do nje stizao 2012, 2013. i 2014. godine. Ukupno čak šest trofeja u samo sedam sezona, a vidjećemo da li će taj niz nastaviti i u 2026. godini, tražeći 102. pehar u karijeri.