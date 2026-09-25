Crnogorska fudbalska reprezentacija večeras počinje novi ciklus UEFA Lige nacija.

Izvor: MN Press/M.Rašić

„Hrabri sokoli“ od 20.45 časova na stadionu „Pod Goricom“ dočekuju Kipar, u prvom meču grupe 2 C divizije, u kojoj su još Jermenija i Letonija.

C liga je takmičenje u kojem Crna Gora želi da napravi iskorak, a rivali su takvi da izabranici Mirka Vučinića ne bježe od uloge favorita, makar i blagog. Prvi korak biće upravo duel sa Kiprom, a pobjeda bi crnogorskoj selekciji donijela tri boda i dodatno samopouzdanje pred veoma naporan nastavak.

Pred početak novog ciklusa stigla je i podrška sa tribina. Najvatrenije pristalice reprezentacije, okupljene oko grupe „Ultra Crna Gora“, posjetile su trening crnogorskog tima i uz pjesmu i baklje ispratile fudbalere pred večerašnji duel. Poruka je jasna – reprezentacija u narednim mečevima želi snažnu podršku sa tribina, ali i atmosferu zajedništva na terenu.

„Potrebno nam je zajedništvo, da natopimo dres koji nosimo, jer ako ne bude tako – biće teško“, poručio je selektor Mirko Vučinić.

Za Crnu Goru slijedi izuzetno zgusnut raspored. Nakon večerašnjeg meča sa Kiprom, već 28. septembra „sokoli“ gostuju Jermeniji u Jerevanu. Samo četiri dana kasnije, 2. oktobra, slijedi duel sa Letonijom u Rigi, dok će prvi mini-ciklus biti zatvoren 5. oktobra utakmicom protiv Jermenije u Podgorici.

Vučinić posebno naglašava značaj navijača u cijeloj priči.

„Momenat je bitan, kao i navijači. Oni nas guraju, daju nam vjetar u leđa i sigurno će da nam pomognu. Ali, mi smo ti koji treba da ih vratimo na stadion – da pokažemo veliku želju, glad za uspjehom“, kazao je selektor.

Optimista pred prvi meč je i kapiten Stevan Jovetić, ali iskusni napadač upozorava da Kipar ne smije biti potcijenjen. Jovetić dobro poznaje protivnika, budući da nastupa u kiparskoj ligi za AEL.

„Treba da spustimo loptu i dokažemo prije svega na terenu da smo bolji. Mi jesmo dobili Kipar prije četiri godine, ali mnogo toga se promijenilo. Sada je to ekipa koja ima igrače u inostranstvu. Igram tamo, poznajem ih kroz ligu, mogu da kažem da se radi o dobrim igračima i ako ne budemo na 150 odsto možemo da imamo problem“, rekao je Jovetić.

Kapiten je posebno izdvojio nekoliko pojedinaca u sastavu Kipra.

„Fabijano je odličan golman, on je Brazilac, igra za njih godinu, dvije. Panajotu je štoper, Luizu je član Crvene zvezde. I špic Pitas je nezgodan, tu su i zadnji vezni Andreu, pa Kastanos – od njih zavisi igra. Imaju Kiprani dosta dobrih igrača, skenirali smo ih, pričali o njima i znamo na šta treba da obratimo pažnju“, istakao je Jovetić.

Crna Gora tako večeras želi da otvori Ligu nacija na najbolji mogući način. Tri boda bila bi važna ne samo zbog plasmana, već i zbog samopouzdanja pred četiri utakmice u svega deset dana.

Jovetić poručuje da kvalitet mora biti praćen borbenošću i željom.

„Ako mi budemo pravi, ako budemo ‘ginuli’, a tako mora da bude, onda mnogo toga zavisi od nas. Može da se odigra slabije, to može da se desi. Ali, da nedostaje volje, želje – to baš ne smije da se dogodi.“

Crna Gora želi tri boda, a prvi korak ka tom cilju napraviće večeras pod Goricom, uz podršku sa tribina i jasnu poruku selektora i kapitena – borbenost, zajedništvo i maksimalan pristup ne smiju izostati.