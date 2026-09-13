Beceki kreće prvi u Mizanu! Markez je odmah iza njega, dok lider šampionata Horhe Martin startuje tek peti.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Marko Beceki je na spektakularan način osvojio pol poziciju za sprint i glavnu trku Velike nagrade San Marina u MotoGP šampionatu!

Vozač Aprilije bio je najbrži u kvalifikacijama na čuvenoj stazi "Marko Simončeli" u Mizanu i tako stigao do četvrte pol pozicije ove sezone.

Beceki je do najboljeg vremena došao u velikom stilu – krug je završio za 1:29,982 minuta, što je ujedno i novi rekord staze. Italijan je tako pred domaćom publikom napravio sjajnu uvertiru za trkački vikend i pokazao da ima ozbiljne ambicije.

Odmah iza njega našao se aktuelni svjetski šampion Mark Markez na Dukatiju. Španac je bio sporiji svega 0,198 sekundi, pa nas u Mizanu očekuje žestoka borba dvojice velikih rivala.

Treće mjesto pripalo je Ferminu Aldegeru iz Gresinija, koji je za Becekijem zaostao 0,368 sekundi.

Martin peti, borba za titulu sve zanimljivija

Posebnu pažnju privukao je rezultat Horhea Martina. Lider generalnog plasmana i Becekijev timski kolega iz Aprilije zauzeo je tek peto mjesto u kvalifikacijama.

To znači da će Martin morati ozbiljno da napadne od samog starta ako želi da zadrži prednost u šampionatu.

Situacija na vrhu generalnog plasmana dodatno podiže tenziju. Martin trenutno ima 256 bodova, Markez je drugi sa 237, dok je Beceki treći sa 232 boda.

Razlika između vodećeg Martina i Becekija iznosi samo 24 boda, dok Markez zaostaje 19.

Sprint donio spektakl, danas se vozi glavna trka

Sprint na Velikoj nagradi San Marina vožen je juče od 15 časova, dok je glavna trka na programu danas od 14 sati.

Beceki će krenuti sa najbolje startne pozicije i imaće ogromnu priliku da pred domaćim navijačima nastavi sjajnu sezonu. Ipak, iza njega su Markez, Aldeger i ostali vozači koji će vrebati svaki njegov trenutak slabosti.

Posebno će biti zanimljivo pratiti Martina, koji sa petog mjesta mora da krene u napad ukoliko želi da sačuva lidersku poziciju.

Jedno je sigurno – Mizano danas čeka pravi spektakl, a Beceki sa pol-pozicije kreće po još jednu veliku pobjedu!