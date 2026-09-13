Marija Šarapova bila je zvijezda na dodjeli pehara US Opena, gdje je razgovarala na ruskom sa šampionkom Ribakinom.

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Slavna ruskinja teniserka Marija Šarapova (39) bila je zvijezda dodjele pehara posle finala US Opena Jelene Ribakine i Arine Sabalenke. Iako su sve tri različite nacionalnosti (Šarapova Ruskinja, Sabalenka Beloruskinja, Ribakina od 2019. Kazahstanka, prethodno samo Ruskinja) odlično su se sporazumele na ruskom jeziku. Na usnama Ribakine, nove šampionke, moglo se pročitati da na ruskom izgovara "Hvala" u razgovoru sa Šarapovom, koja godinama živi u Americi, ali je rođena u centralnoj Rusiji, u gradu Njaganj.

Šarapova je petostruka grend slem šampionka i osvojila je US Open 2006. godine. Tačno dvije decenije kasnije, imala je čast da iznese pehar na centralni teren "Artur Eša" i ukrala je šou:

Marija Šarapova je bila aktivna igračica od 2001. do 2020. godine, 2005. je postala prva igračica svijeta i bila je jedna od najvećih zvijezda svjetskog tenisa. Njen igrački vrhunac poklopio se sa velikim godinama karijere Novaka Đokovića i njihov dobar odnos je uvijek privlačio posebnu pažnju.

ELENA WITH MARIA GOAT SHARAPOVApic.twitter.com/kNkui15vWt — rybakina gallery (@ryballery)September 12, 2026

Đoković je izveo na večeru, pitala "ko je ovaj mali?"

U Đokovićevom podkastu pre nekoliko godina, Marija Šarapova je otkrila detalje svog izlaska na večeru sa Novakom 2008. godine, kada je Nole počeo da osvaja grend slem trofeje. Dogodilo se to nakon njihovog egzibicionog meča u Indijan Velsu.

"Rekao si mi - ako pobijedim, moraš da platiš večeru. Pitala sam se 'Ko je ovaj klinac?'. I pobijedio si, pa rekao - Idemo na večeru. I izašli smo", nasmijala se Šarapova.

Đoković je potvrdio njenu priču: "Da, tako se dogodilo", kazao je i on kroz osmijeh. Narednih godina ona je posećivala njegove mečeve na Vimbldonu

Bila vjerena za Sašu Vujačića i u vezi sa Dimitrovim

Marija Šarapova 2022. godine je postala majka u vezi sa svojim verenikom Aleksanderom Gilksom, sa kojim je od 2018. godine. Prethodno je od 2009. do 2012. bila u vezi sa slovenačkim košarkašem Sašom Vujačićem i takođe su bili vjerenici, a od 2012. je bila u vezi sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim.

Šarapova je Ruskinja, ali još od 1994. živi u Americi, kada se sa roditeljima doselila kao sedmogodišnjakinja.