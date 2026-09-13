Arini Sabalenki veoma teško pao poraz u finalu US Opena

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Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka opsovala je u pravcu kamere posle poraza u finalu US Opena od Jelene Ribakine. "Od*ebi", viknula je ona ka kamermanu, koji ju je snimao neposredno posle bolnog neuspjeha.

Sabalenka je prvi put od 2022. godine završila sezonu bez ijednog osvojenog grend slem trofeja, jer je dva puta gubila od Ribakine, Ruskinje iz Moskve sa kazahstanskim pasošem.

U finalu u noći između subote i nedelje, Sabalenka je izgubila u tri seta (4:6, 7:6, 6:2) i vidno je bilo koliko joj je teško palo. Vikala je na terenu, izbacivala frustraciju iz sebe, a posle poraza je slomila reket od muke. Ne samo da je odigrala rezultatski najgoru sezonu godinama unazad, već je na US openu izgubila i prvo mjesto.

Iako se trudila da zadrži svoj prepoznatljiv osmijeh, Beloruskinja je u jednom trenutku zaplakala pred punim stadionom. Nije ovo bila njena sezona. Uz poraze od Ribakine u Melburnu i Njujorku, ispadala je sa grend slemova u ranijim fazama turnira. Na Rolan Garosu je izgubila u četvrtfinalu od Ruskinje Dijane Šnajder, a na Vimbldonu je stala u 4. kolu, u kojem je izgubila od Japanke Naomi Osake, kojoj je to bio najveći uspijeh još od 2021. godine.

Sabalenka je tako završila i ovu godinu sa četiri osvojena grend slem trofeja u karijeri, dok je Ribakina sada na tri.