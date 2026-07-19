„Lavovi“ su u meču za konačan plasman poraženi od Gruzije nakon sedmeraca. Crna Gora je šampionat u Prištini završila sa dvije pobjede i četiri poraza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Muška juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore zauzela je šesto mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, koje je održano u Prištini.

Izabranici selektora Suada Skenderovića u meču za konačan plasman poraženi su od Gruzije nakon izvođenja sedmeraca rezultatom 31:30.

Nakon regularnih 60 minuta igre rezultat je bio neriješen 28:28, pa je pobjednik odlučen izvođenjem sedmeraca.

Crna Gora je tri i po minuta prije kraja utakmice imala prednost od 28:26, ali nakon toga nije uspjela da postigne gol do isteka regularnog vremena. Gruzija je iskoristila priliku, sa dva uzastopna pogotka izborila sedmerce, a zatim slavila u penal-seriji.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Vuk Lalošević sa sedam golova, dok su Mario Maljević i Filip Božović postigli po pet pogodaka.

Crnogorski juniori završili su nastup na prvenstvu u Prištini sa učinkom od dvije pobjede i četiri poraza.