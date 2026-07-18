Vuković je iz prvog pokušaja preskočila 180 i 185 centimetara, dok je sva tri pokušaja na visini od 189 centimetara bila neuspješna.
Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je sedmo mjesto na mitingu Dijamantske lige u Londonu, prenosi CdM.
Vuković je iz prvog pokušaja preskočila 180 i 185 centimetara, dok je sva tri pokušaja na visini od 189 centimetara bila neuspješna.
Samo nekoliko dana ranije u Budimpešti preskočila je 198 centimetara, a rezultat ostvaren tada danas bi joj donio treće mjesto.
Pobijedila je Australijanka Nikola Olislagers, koja je preskočila 2,01 metar, koliko je ostvarila i drugoplasirana Ukrajinka Jaroslava Mahučih.
Treće mjesto pripalo je Australijanki Elenor Paterson sa preskočenih 196 centimetara. Istu visinu, ali iz većeg broja pokušaja, preskočile su Marija Žodzik iz Poljske i talentovana Angelina Topić iz Srbije.