Novak Đoković ostavio je poruku na društvenim mrežama poslije eliminacije sa Vimbldona.

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Novak Đoković prvi put se oglasio na društvenim mrežama poslije poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona. Zahvalio se turniru i uputio velike riječi na račun svog rivala.

"Vimbldone, ostao sam bez riječi. Još dvije nevjerovatne nedjelje na terenima Ol-Ingland kluba. Hvala vam na podršci i energiji, mnogo mi znači. Janiče, poštovanje za majstorski nastup. Srećno u finalu. Vidimo se uskoro", objavio je Đoković.

Nekoliko sati ranije, na društvenim mrežama se pričalo o emotivnoj poruci koju je Novaku javno uputio rođeni brat Marko, izrazivši mu ljubav uz divne fotografije:

Dok se nagađa da li je vrijeme da Novak ode u penziju i dok mu je Endi Rodik javno poručio da nije vrijeme za to, Đoković započinje odmor. Za sobom ostavlja Vimbldon na kojem je sa sedam titula drugi najuspješniji teniser u istoriji, iza Rodžera Federera i njegovih osam pehara.

Znajući Đokovićevu rutinu i raspored ove i prethodnih sezona, teško je očekivati da ponovo zagra prije US Opena, koji će početi 30. avgusta.