Sa samo deset godina, Nemanja Šćepanović ostvario je veliki uspjeh osvojivši titulu državnog prvaka u tenisu u svojoj uzrasnoj kategoriji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovim rezultatom još jednom je potvrdio da se trud, upornost i posvećen rad na treninzima isplate.

Mladi teniser je tokom prvenstva prikazao odličnu igru, sigurnost i sportski duh, što mu je donijelo zasluženo mjesto na pobjedničkom postolju.

Izvor: Privatna ahiva

Iako je tek na početku svoje sportske karijere, ovaj uspjeh predstavlja važan korak ka ostvarivanju još većih ciljeva i dodatni motiv za nastavak rada.

Izvor: Privatna ahiva

Povodom osvajanja državne titule razgovarali smo sa Nemanjom o njegovim prvim teniskim koracima, najtežim mečevima na prvenstvu, omiljenim trenucima na terenu, ali i planovima i snovima koje želi da ostvari u nastavku svoje sportske priče.



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