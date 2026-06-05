Vaterpolo savez Srbije (VSS) angažovao Vladimira Vujasinovića kao naslednika Uroša Stevanovića na klupi "delfina".

Izvor: MN Press

Bivši kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović postao je novi selektor vaterpolista Srbije i na toj poziciji naslijediće Uroša Stevanovića koji je otišao usled neslaganja sa novim rukovodstvom Vaterpolo saveza Srbije (VSS).

Vujasinović je jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svjetskog vaterpola i iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru. Bio je kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je, nakon perioda embarga i sankcija devedesetih, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspjesima i samom svjetskom vrhu. Ona je ostala upisana zlatnim slovima u istoriji najtrofejnijeg srpskog ekipnog sporta.

Kao igrač nastupao je za Primorje, Crvenu zvezdu, Barselonu, Partizan, Romu i Pro Reko, osvojivši 37 klupskih trofeja, uključujući i četiri Evrolige, dok je sa nacionalnim timom na najvećim takmičenjima osvojio četiri zlata (Prvenstvo svijeta 2005, Prvenstva Evrope 2001, 2003, 2006), kao i po četiri srebrne i bronzane medalje. 2001. godine proglašen je za najboljeg vaterpolistu svijeta.

Novi ciklus Prvo okupljanje srpskog nacionalnog tima održaće se 16. juna u Beogradu, kada će i zvanično početi pripreme za Mediteranske igre koje će se održati inače krajem avgusta u Italiji.

Po završetku igračke karijere uspješno je radio kao trener u Partizanu, Pro Reku, Novom Beogradu i grčkom Vuljagmeniju. Bio je član stručnog štaba reprezentacije Srbije kao asistent selektora Dejana Savića.

"Uvjereni smo da će Vujasinović svojim autoritetom, znanjem i odnosom prema reprezentaciji doprineti daljem razvoju i ostvarivanju najviših ciljeva u narednom periodu. Vaterpolo savez Srbije želi dobrodošlicu Vladimiru Vujasinoviću na mjesto selektora reprezentacije Srbije, čiji dolazak predstavlja važan trenutak za nacionalni tim i srpski vaterpolo", navodi se iz VSS.

Za sada su u stručnom štabu i treneri - Miloš Korolija, Sergej Šveljo, ljekari - Đorđe Ivančević, Goran Lončar, fizioterapeut - Dragan Parandilović.