Mladi Rafael Hodar krenuo je krupnim koracima ka teniskom vrhu.

Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Rafael Hodar je novo špansko tenisko čudo. Napravio je senzaciju na Mastersu u Madridu pobijedivši Alex de Minaur sa 6:3, 6:1 i tako oduševio tenisku javnost. Ima samo 19 godina i njegov meteorski uspon već je uveliko počeo.

Iako su očekivanja od devetnaestogodišnjaka bila velika, njegov spektakularni početak na ATP turnirima već je izazvao poređenja sa najboljim teniserima današnjice.

Nije ni čudo, s obzirom na to da je u svojih prvih 25 mečeva kao profesionalac ostvario 17 pobjeda. To je više od João Fonseca i Rafael Nadal (po 15), Carlos Alcaraz (14), Jannik Sinner i Novak Djokovic (po 12), kao i Roger Federer (11).

O momento em que Rafael Jodar avançou em Madrid e conquistou a primeira vitória contra um top 10 ao passar por de Minaur!



Rafael Hodar je ujedno postao i drugi najmlađi igrač sa vajld-kardom koji je savladao rivala iz Top 10 na Masters 1000 turniru, još od Jannik Sinner koji je to uspio protiv Stefanos Tsitsipas sa 19 godina i 29 dana.



Njegov naredni rival biće João Fonseca, brazilski talenat kojeg analitičari već duže vrijeme vide kao budućeg člana svjetskog vrha. Očekuje se pravi sudar nove generacije, bez sumnje jedan od najzanimljivijih mečeva turnira.



Podsjetimo, Carlos Alcaraz morao je da se povuče zbog povrede, a nažalost ljubitelja tenisa propustiće i Roland Garros. Time je Jannik Sinner praktično otvoren put ka novom trofeju, posebno jer u Madridu nema ni Novak Djokovic.



Ostaje da se vidi hoće li mlade nade uspjeti da naprave novo iznenađenje i obilježe turnir u španskoj prijestonici.



