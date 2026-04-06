Bivša teniserka Merija Šarapova prisjetila se anegdote prilikom upoznavanja sa Novakom Đokovićem.

Srpski teniser Novak Đoković je najbolji svih vremena, a put do vrha bio je težak i naravno zanimljiv. Zbog toga je na početku karijere, baš kao i ostali sportisti, bio oduševljen slavnim rivalima - bili oni iz muške ili ženske konkurencije. Anegdota koje se prisjetila Marija Šarapova jasno potvrđuje da je šampion Igara iz Pariza na startu pisanja istorije bio kao i svi ostali - klinac koji je uživao u trenutku.

Ipak, šarm Novaka Đokovića je njegov zaštitni znak svih ovih godina. Kontakt koji ostvaruje sa navijačima, šale i način na koji pristupa obraćanju medijima jasno pokazuju da su humor i poštovanje dvije jako važne stvari kod Srbina. Tako je bilo i dok je bio teniska zvijezda u usponu. Možda nije bio planetarno poznat kao danas, ali već tad je bilo očigledno da je Novak zabavan i neposredan.

Odnos koji Novak ima sa kolegama nije tako čest u profesionalnom sportu, sa gotovo svima je u prijateljskim odnosima, a slična situacije je i sa legendarnom Marijom Šarapovom. Ruska teniserka imala je priliku da upozna pravo Novakovo lice još na startu karijere - bio je neustrašiv i napravio je hrabar potez kad joj je prije mnogo godina predložio da odu ne večeru poslije egzibicionog meča.

"Čini mi se da smo igrali mješoviti dubl jedno protiv drugog na egzibicionom meču u Indian Velsu. Sjećaš li se toga", započela je Marija Šarapova priču sa Novakom Đokovićem još 2020.

When Djokovic asked Sharapova out on a date.



Maria: “You told me if you win I’d have to pay dinner. I’m like, ‘Who is this kid?’ And you won. And you said, ‘We’re having dinner tonight.’ And we did.”



Novak: “Yes, that’s what happened. ”pic.twitter.com/eMmm95ekMb — Danny (@DjokovicFan_)April 4, 2026

"Rekao si da - ako ti pobijediš, ja moram da platim večeru. Tad sam pomislila: 'Dobro, svejedno, ko je ovaj klinac?' I pobijedio si. I rekao si: 'Večeras idemo na večeru. Idemo u japanski restoran.' Samo sam rekla: 'Ozbiljno? Ti i ja idemo večeras na večeru?'"

Nastavila je Šarapova kroz smijeh da se prisjeća događaja: "I tako smo i uradili, otišli smo na večeru. Bilo je baš smiješno, jer si izvukao, koliko se sjećam, stari Kodak fotoaparat i zamolio konobara da nas fotografiše. Onda sam pomislila: 'Upravo sam se prodala'", ispričala je.

Novak je nastavio u istom ritmu, pa je dodao: "Marija govori istinu".

Ipak, morala je Ruskinja da prekine Novaka, pa se našalila: "Da li je to bio fanovski trenutak", zapitala se Marija, ali se Novak samo nasmijao.

