Novak Đoković je izgubio od Janika Sinera u polufinalu egzibicionog tunira "Šest kraljeva", ali je sa sobom odnio 1,5 miliona dolara.

Novak Đoković nije uspio da prođe u finale egzibicionog turnira "Šest kraljeva" u Rijadu (Saudijska Arabija). Janik Siner ga je rutinski savladao u polufinalu (6:4, 6:2) i zakazao bitku sa Karlosom Alkarazom za titulu i ček od šest miliona dolara. Koliko je Đoković zaradio?

Može se reći da je Novak odlično prošao, pošto je kao i svi ostali igrači dobio 1,5 miliona dolara za učešće na turniru (pored njih trojice igrali su Saša Zverev, Tejlor Fric i Stefanos Cicipas). Zaista sjajna zarada ako se uzmu u obzir sve okolnosti i samo trajanje egzibicije.

Dakle, za šest gemova i 63 minuta na terenu Novak je zaradio 1,5 miliona dolara. Kako bi to izgledalo ako se podijeli matematički? Ovako nekako:

250.000 dolara po gemu

23.809 dolara po minutu

396 dolara po sekundi

Ako se na to doda i da je Novak u utorak uveče gledao pobjedu Crvene zvezde protiv Žalgirisa u Areni, da je tek u srijedu otišao u Rijad i da je praktično sa samo jednim treningom izašao na meč. Pošto je tokom dana učestvovao i na konferenciji sa Šekilom O'Nilom, onda je jasno i da se nije nešto pretjerano mnogo uzrujao zbog poraza.

"Isprašio me je"

Đoković je poslije meča i poraza od Sinera bio raspoložen dok je davao intervju na terenu.

"Izvinite što niste mogli da vidite duži meč. Za to je kriv on, ne ja. Osjećao sam se kao da me pregazio voz, pogađao je iz svih uglova, bio je predobar, čestitam mu. Izvinite na mom rječniku, ali nikada nije dobro kada vam neko ovako ispraši zadnjicu na terenu. Imam i dalje želju i motivaciju. Znam da mi je teže da dobijam Sinera i Alkaraza, ali ću nastaviti da iz izazivam dokle god se to ne desi", poručio je Đoković.

Šta dalje čeka Đokovića?

Novak Đoković će igrati na turniru u Atini (od 2. do 8. novembra), pošto je to takmičenje koje je iz Srbije prebačeno u Grčku za ovu sezonu. Tamo će biti prvi favorit za osvajanje i to je jedini turnir koji je potvrdio.

Poslije toga slijedi Završni masters u Torinu (od 9. do 16. novembra) za koji će vrlo brzo i zvanično da se kvalifikuje. Jedino pitanje je da li će igrati tamo, pošto se i prošle sezone kvalifikovao, pa odustao.