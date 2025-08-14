Karlos Alkaraz iznervirao se na turniru u Sinsinatiju i raspravljao se sa sudijom Gregom Alensvortom. Sve to zbog pravila o sponzorima.

Karlos Alkaraz je bez većih problema prošao u četvrtfinale turnira u Sinsinatiju. Pobijedio je Italijana Luku Nardija (6:1, 6:4). Više problema zadao mu je Hamad Međedović nego on. Ali, taj meč obilježila je svađa Španca sa sudijom Gregom Alensvortom.

Oko čega je nastao problem? Oko flašica i sponzorskih pravila. Španac je jedno od zaštitnih lica kompanije "Evijan" i sa njihovim flašicama se pojavio na terenu. To je protiv pravila i sudija Marfi ga je opomenuo zbog toga. Tražio je od njega da promijeni flašice ili da prekrije imena sponzora kako bi se izbjegli dodatni problemi.

alcaraz beefing with the umpire and refusing to put away the evian water bottles ijbol run him his check rn@evianwater



pic.twitter.com/tkqndMuZ5h — . (@stcrnights)August 14, 2025

Tu je nastao haos, jer Karlosu nije bilo jasno zašto mu to sudija nije rekao prije početka meča nego usred duela i da sada odjednom mora da misli i o tome, a ne samo o taktici i meču. Ovako je izgledao njihov razgovor kada ga je sudija opomenuo:

Alkaraz: Zbog toga, zato, zbog turnira?

Alensvort: Da, da, zbog loga i zbog turnira

Alkaraz: "Ali, to nije moja krivica. Zašto moram da prekrijem ovo? Nisam ja kriv za to.

Alensvort: Da, moja je krivica, trebalo je da primijetim to ranije

Alkaraz: I zato što je tvoja krivica, ja moram to da prekrijem. To tako ne funkcioniše. Za to si ti kriv, sada ću ja morati da platim za to. Neću da prekrijem

Šta sad čeka Alkaraza?

Alkaraz će pokušati da osvoji titulu u Sinsinatiju prije dolaska na US open i prije učešća na poslednjem grend slemu sezone. Rival u četvrtfinalu biće mu Andrej Rubljov (Rusija). U polufinalu bi rival mogao da mu bude Saša Zverev, a u finalu Janik Siner.

Posle Sinsinatija sledi US open, turnir na kome važi za jednog od glavnih favorita. Prošle sezone je u Njujorku doživio šokantan poraz već u drugom kolu kada ga je izbacio Botik van de Zandšulp. Trofej brani Siner koji je rutinski dobio Tejlora Frica u prošlogodišnjem finalu.